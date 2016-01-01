الأعلى للإعلام يقرر وقف بث إعلان كورس لي مورال

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وقف فوري لبث الإعلان الخاص بمنتج كورس لي مورال الذى يبث على قناة كايرو دراما وقناة بانوراما فيلم.



وأوضح المجلس في قراره إن الشركة المعلنة والقنوات الفضائية القائمة بالإعلان يروجون لبيع منتج لترطيب الجلد فقط بإيهام المستهلكين انه منتج دوائي لعلاج آلام المفاصل والعظام وقاموا بإمداد المستهلكين بمعلومات من شأنها خلق انطباع غير حقيقي ومضلل كما ورد بكتاب إدارة تسجيل الأدوية البشرية التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.



وطالب المجلس في قراره بالجهات المختصرة تنفذ هذا القرار حيث صدر بعد الاطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 بشان تنظيم الصحافة والإعلام وعلى قرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2017 وعلى خطاب رئيس جهاز حماية المستهلك وعلى مذكرة المستشار القانوني للمجلس .