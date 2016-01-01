إغلاق جزئي لشارعي وادي النيل والحجاز بالمهندسين لمدة 3 سنوات

تبدأ محافظة الجيزة وبالتعاون مع الادارة العامة لمرور الجيزة في تنفيذ إغلاق الحركة المرورية بشارع وادى النيل بمنطقة المهندسين لمسافه 300 متر فى الاتجاهين ابتداء من تقاطعه مع شارع جزيرة العرب حتى تقاطعه مع شارع شهاب، واغلاق شارع الحجاز فى الإتجاهين من تقاطعه مع شارع وادى النيل حتى تقاطعه مع شارع محمود بدر الدين بطول 100 متر .



وأوضح اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أن التحويلات المرورية تأتى تنفيذًا لأعمال إنشاء محطة وادى النيل بالخط الثالث للمشروع القومى لمترو الأنفاق حيث تبدأ اعمال الغلق بدءا من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة المقبل الموافق 6 يوليو 2018 وتستمر لمدة 3 سنوات.



وأشار المحافظ إلي أن التعديلات المرورية تتضمن :



القادم من نفق وادى النيل باتجاه شارع جامعة الدول العربية، ليتجه يمينا لشارع شهاب إجبارى حتى الوصول لشارع جامعة الدول العربية.



القادم من نفق وادى النيل باتجاه شارع جزيرة العرب يتجه يمينا من شارع شهاب ثم يسارا بشارع لبنان ومنه لشارع جزيرة العرب.



القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع الحجاز يتجه يسارا لشارع على عبد الحليم البهى اول مخرج النفق ثم يمينا بشارع محمود بدر الدين وصولا لشارع الحجاز.



القادم من شارع جامعة الدول العربية إتجاه نفق وادى النيل يتجه يسارا إلى شارع جزيرة العرب ثم يمينا لشارع لبنان ثم يمينا بشارع شهاب وصولا لشارع ونفق وادى النيل.



وأضاف المحافظ أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة نشرت اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق التحويلات بالكامل ونشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدى السيارات فى الاتجاهات الجديدة .



وناشدت محافظة الجيزة المواطنين قائدى السيارات بضرورة الالتزام بالتحويلات المشار اليها تجنبًا لحدوث اى كثافات مرورية.