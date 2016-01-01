ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إغلاق جزئي لشارعي وادي النيل والحجاز بالمهندسين لمدة 3 سنوات

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 04:12 م
اللواء محمد كمال
اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
محمد الصاحى
تبدأ محافظة الجيزة وبالتعاون مع الادارة العامة لمرور الجيزة في تنفيذ إغلاق الحركة المرورية بشارع وادى النيل بمنطقة المهندسين لمسافه 300 متر فى الاتجاهين ابتداء من تقاطعه مع شارع جزيرة العرب حتى تقاطعه مع شارع شهاب، واغلاق شارع الحجاز فى الإتجاهين من تقاطعه مع شارع وادى النيل حتى تقاطعه مع شارع محمود بدر الدين بطول 100 متر .

وأوضح اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة أن التحويلات المرورية تأتى تنفيذًا لأعمال إنشاء محطة وادى النيل بالخط الثالث للمشروع القومى لمترو الأنفاق حيث تبدأ اعمال الغلق بدءا من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة المقبل الموافق 6 يوليو 2018 وتستمر لمدة 3 سنوات.

وأشار المحافظ إلي أن التعديلات المرورية تتضمن :

القادم من نفق وادى النيل باتجاه شارع جامعة الدول العربية، ليتجه يمينا لشارع شهاب إجبارى حتى الوصول لشارع جامعة الدول العربية. 

القادم من نفق وادى النيل باتجاه شارع جزيرة العرب يتجه يمينا من شارع شهاب ثم يسارا بشارع لبنان ومنه لشارع جزيرة العرب. 

القادم من نفق وادى النيل اتجاه شارع الحجاز يتجه يسارا لشارع على عبد الحليم البهى اول مخرج النفق ثم يمينا بشارع محمود بدر الدين وصولا لشارع الحجاز.

القادم من شارع جامعة الدول العربية إتجاه نفق وادى النيل يتجه يسارا إلى شارع جزيرة العرب ثم يمينا لشارع لبنان ثم يمينا بشارع شهاب وصولا لشارع ونفق وادى النيل.

وأضاف المحافظ أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة نشرت اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق التحويلات بالكامل ونشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدى السيارات فى الاتجاهات الجديدة .

وناشدت محافظة الجيزة المواطنين قائدى السيارات بضرورة الالتزام بالتحويلات المشار اليها تجنبًا لحدوث اى كثافات مرورية.

ترشيحاتنا

وزارة الرياضة تدشن لجنة للنهوض بكرة القدم برئاسة كمال درويش

فيديو جراف ..الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة على القاهرة اليوم

ضبط مدير فرع شركة اتصالات استولى على ٦٧ ألف جنيه من العهدة

ريال مدريد يكشف حقيقة التعاقد مع مبابى كبديل عن نيمار

القبض على دجال شرم الشيخ مارس الرذيلة مع إحدى ضحاياه 12 مرة

الزمالك يعتذر عن المشاركة فى دورة تبوك الدولية

عاشور يكشف تفاصيل معسكر كرواتيا ودورى أبطال أفريقيا وموقف جماهير الأهلي

الزمالك ينتظر حسم صفقة أيوب الكعبى.. اليوم

إنبى يصفع الأهلى والأهرام سبورت ويعلن بقاء نجمه

الجيش الفلبيني يستعيد بلدة بعد 12 ساعة من سقوطها في أيدي داعش

إلغاء الحكم بسجن المتهمين بأحداث سيدي جابر وإعادة محاكمتهم

النقض تلغى إدراج أبو تريكة وآخرين بقوائم الإرهابيين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف أثري جديد في تل غزالة بالدقهلية.. صور

عروض أليكس مابيل بتصاميم مستوحاة من شكل الورد

طابع مختلف يسيطر على عرض أزياء جورجيو أرماني للخريف.. صور

الرزق يحب الخفية.. عم محمد 54 سنة منعوا الصيد بجنوب سيناء فاشتهر بصنع الأنتيكات.. صور

طابع مختلف يسيطر على عرض أزياء رالف آند روسو للخريف.. صور

فيديو

شاهد.. طريقة تحضير توابل البطاطس المحمرة
شاهد.. طريقة عمل أشكال ناجتس الدجاج المختلفة
اسعدي أطفالك بتحضير فشار بشراب الكراميل
شكري لنظيره الألماني: لا حلول عسكرية لأزمات الشرق الأوسط.. فيديو
الصفدي: المبادرة الأمريكية مجهولة والوضع في فلسطين ينذر بعنف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟