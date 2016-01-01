إحالة 66 طبيبا وإداريا بمحلة أبوعلي ومستشفي الصدر للتحقيق

قرر المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مجلس المحلة اليوم إحالة 66 طبيبا وإداريا وعاملا بمستشفي الصدر ومحلة أبوعلي للتحقيق لعدم الانضباط خلال ساعات العمل الرسمي .



وأسفرت تقارير قسم الرقابة والمتابعة بديوان مجلس مدينة المحلة عن إحالة 6 أطباء و 20 ممرضة وعامل و8 فنى وادارى من العاملين بمستشفى الأمراض الصدرية الي التحقيق نظرا للتشطيب ( حضور و انصراف ) .



كما شمل التقرير التفتيش على الوحدة الصحية بقرية أبو على أن سجلات الحضور والانصراف مازالت مفتوحة بعد المواعيد الرسمية للحضور .



كما تم التشطيب على 7أطباء( حضور وانصراف ) بالاضافة الى 11 موظفا ترك عمل بدون إذن وبالنسبة للوحدة المحلية بنفس القرية تم رصد عدد من المخالفات أثناء التفتيش على العاملين بالوحدة منها 13 موظفا ترك عمل بدون اذن كما وجه رئيس المدينة بمحاسبتهم إداريا .

