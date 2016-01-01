فحص 8 آلاف مواطن في حملة فيروس سي بمطروح

قال الدكتور محسن طه وكيل وزراة الصحة بمحافظة مطروح، إن عدد المواطنين الذين تقدموا لقافلة المسح الشامل لعلاج فيروس "سي" منذ انطلاق الحملة في فبراير الماضي، بلغ 8 آلاف مواطن.



وأكد "طه"، أنه يوجد 3 تمركزات للكشف المبكر عن فيروس سي هي" المستشفى العام ومستشفى الكيلو 4 ووحدة للكشف المبكر فى سيدي عبد الرحمن شرق المدينة"، لافتًا إلى أنه يتم الكشف عن المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سى فى المرحلة العمرية فوق 18 سنة واجراء التحاليل لهم وعند ثبوت المرض، يتم إعطاء العلاج لمدة ثلاثة أشهر بالمجان، ثم يعاد التحليل مرة أخرى للتأكد من شفاء المريض تمامًا بنسبة100% .



واشار إلى أن هناك تزايدا كبيرا فى إقبال المواطنين على إجراء التحاليل، يومًا بعد يوم، وهناك حملات توعية مصاحبة وإعلانات فى جميع الأماكن لحث المواطنين على الحضور وإجراء التحاليل اللازمة.

