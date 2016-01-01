أمين عام قومي الشهداء: توظيف عدد من أسر الشهداء والمصابين قريبا.. صور

ناقش السيد اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، قواعد شغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة لأسر الشهداء والمصابين مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .



وقال اللواء أركان حرب خلال تصريحات صحفية، إن الفترة المقبلة ستشهد توظيفا لعدد من أسر الشهداء والمصابين في وظائف تابعة للجهاز الإداري بالدولة.



وتابع أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين :"هذه المناقشة جاءت وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 2804 ) لعام 2017 بشأن تخصيص نسبة 2 % من مجموع وظائف كل وحدة لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية وشهداء الثورة ومصابيها".