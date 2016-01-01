محافظ جنوب سيناء يخفض أسعار السلع بشوادر الطور

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، الأربعاء، 3 شوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة طور سيناء.



وقام المحافظ بتخفيض أسعار عدد من السلع الغذائية بخط يده قائلا إن هذه الشوادر تمت إقامتها لصالح المواطنين ولابد أن تتسم بتخفيض حقيقي للسلع بحيث يلتمسه المواطن وأن تتراوح نسبة التخفيض بين 25 و30%.



كما قام بتخفيض سعر اللحوم الطاذجة من 110 جنيهات إلى 95 جنيها للكيلو، وطالب جميع التجار بالالتزام بالتسعيرة، كما طالب باستمرارية هذه الشوادر لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، خاصة محدودى الدخل.



وطالب المحافظ وكيل وزارة التموين ورئيس مباحث التموين بالمتابعة المستمرة على الشوادر والمحلات التجارية للتأكد من عدم تلاعب التجار بالأسعار ورفع سعر المنتجات الغذائية على المواطنين.



وأشار إلى أنه سيتم تعميم تجربة الشوادر بجميع مدن المحافظة ولن تقتصر على مدينتي شرم الشيخ والطور فقط مع المتابعة المستمرة من الجهات الرقابية عليهم، مؤكدا دعم المحافظة لجميع التجار الذين يرفعون شعار مكسب بسيط والوقوف بجانب محدودي الدخل.



كما تفقد المحافظ المدرسة اليابانية الجديدة وطالب بسرعة الانتهاء من فرش الأثاث قبل بداية العام الدراسي الجديد، موضحا أن إقامة مدرسة يابانية بمحافظة جنوب سيناء يعد إنجازا يصب لصالح الطلاب وأولياء الأمور.



وناشد المواطنين سرعة التقدم لأبنائهم عبر موقع الوزارة، لافتا إلى أن نظام التعليم بالمدارس اليابانية يعد تجربة تعليمية فريدة تطبق لأول مرة في مصر، موضحا أن هذه التجربة تسعى لتنمية شخصية الطلاب بدنيا وعقليا ونفسيا، حيث تضم المدرسة صالة جمنازيوم وملاعب وحجرة لتبديل الملابس ودورات المياه ومزودة بمعامل متطورة ومسارح حديثة للأنشطة ومكتبة وشبكات إنترنت متكاملة وتمت إقامتها بتكلفة 33 مليون جنيه على مساحة ألف متر وتضم 22 فصلا بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الأساسى وتصل مساحة الفصل إلى 70 مترا.