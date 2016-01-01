خرجا لرحلة صيد فوجدا القرش ينتظرهما.. لحظات رعب تحبس الأنفاس

واجه صيادان خلال رحلة صيد على بدالين مائيين رعبا غير متوقع بعد أن لاحقتهما سمكة قرش بيضاء ضخمة يبلغ طولها أربعة أمتار، بينما يحاولان يائسين الهروب.



وقد صور صيادا سمك الكاياك اللحظة التي طاردتهما فيها سمكة القرش الضخمة، حيث تمكن كين جيرك من تصوير زعانف القرش البارزة التي تختفي تحت الأمواج.



وقال جيرك إن المطاردة صنعت لحظات مثيرة، حينما كان هو وديف بارويز يجدفان بالقرب من أورونغا، على ساحل نيو ساوث ويلز.



وأضاف "جيرك": "إن السمكة كانت تطاردنا بسرعة كبيرة ونحن نبدل بسرعة كبيرة".



وتابع: "كانت لحظات صعبة توقعنا فيها خروج القرش من الماء في أي لحظة صانعا بنا مجزرة كبيرة، لذا قمت وزميلي بمحاولة إبعاده عن الماء قدر الإمكان أو تخويفه ومكثنا على ذلك لنحو ساعة حتى تركنا القرش وذهب".



