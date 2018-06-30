استبعاد محمد عبد السلام من كشوف المرشحين على رئاسة مصر للمقاصة

كشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن قرار الهيئة باستبعاد اسم محمد سليمان عبد السلام من كشوف المرشحين على رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، كما قرر تكليف مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى (القائم) بدعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لاختيار رئيس مجلس إدارة الشركة فى موعد أقصاه 30/7/2018.





وأوضح بيان لهيئة الرقابة المالية أن ذلك من منطلق حرص الهيئة على ممارسة مسئولياتها التنظيمية والإشرافية على الأنشطة المالية غير المصرفية، واحتراما لما يصدر من أحكام عن القضاء المصرى، وفيما له صلة بالانتخابات التى كان مقررًا إجراؤها يوم الاثنين 2/7/2018 على رئاسة مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى.وقال البيان إن هذا القرار يأتى تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى فى الشق العاجل من الدعوى رقم 46959 لسنة 72 ق بتاريخ 30/6/2018، وكذلك الحكم الصادر بتاريخ 2/7/2018 عن ذات المحكمة فى الدعوى رقم 47937 لسنة 72 ق، والقاضى بالإستمرار فى تنفيذ حكمها الصادر بجلسة 30/6/2018 فى الدعوى رقم 46959 لسنة 72ق بما يترتب على ذلك من آثار، والحكم الصادر بتاريخ 2/7/2018 من المحكمة نفسها فى الإشكال رقم 47942 لسنة 72 ق المقام من محمد سليمان عبد السلام القاضى برفض الإشكال المقدم منه لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 46959 لسنة 72 ق بجلسة 30/6/2018 المشار إليه.