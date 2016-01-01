ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وفد الشرقية يعقد ندوة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 04:17 م
ندوة لمناقشة اللائحة
ندوة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة
وائل شاهين - محمد الطحاوى
أعلنت اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية برئاسة الدكتور حاتم الأعصر، غدًا الخميس، عن تنظيم ندوة تحت عنوان "مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة"، وذلك في تمام الساعة السادسة بمقر الحزب بالزقازيق. 

يحضر الندوة مؤسسات المجتمع المدنى العاملة في مجال الإعاقة، وأولياء أمور ذوي الإعاقة الذهنية، و ممثلين عن المرأة ذات الإعاقة، وممثلين عن الإعاقات المختلفة، وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين.

وأكد محمد زكي عبد العزيز رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، اهتمام الحزب ودعمه المتواصل لذوي الإعاقة في مختلف المجالات، لذلك قرر أعضاء هيئة مكتب الحزب بالشرقية تنظيم ورعاية هذة الندوة التي تعد الأولي من نوعها علي مستوي المحافظة بحضور عدد كبير من ذوي الإعاقة وممثليهم للمشاركة في مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة والخروج بالتوصيات المناسبة لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، موضحًا أن ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون 12% من أبناء الشعب المصري.

وأضاف "عبد العزيز" ان الحزب يتطلع إلى إصدار لائحة تنفيذية متميزة تلبي مقترحات ذوي الإعاقة بحيث تمكنهم من الحصول على حقوقهم المنصوص عليها في القانون بكل سهولة .

ترشيحاتنا

النقض تلغى إدراج أبو تريكة وآخرين بقوائم الإرهابيين

تعرف على تفاصيل جلسة كارتيرون مع لاعبي الأهلي في كرواتيا

مزارع القراميط السامة تعود من جديد لدمياط.. تنسيق مكثف وشن حملات إزالة لخطورتها على صحة الأهالي.. المحافظة: أصحابها يتبعون أساليب خاطئة في تغذية هذه الأسماك.. صور

مؤمن زكريا يرفض تجديد تعاقده مع الأهلي

برشلونة يصرف النظر عن نجم يوفنتوس

برشلونة يكشف حقيقة رحيل باولينيو عن الفريق

الجيش الفلبيني يستعيد بلدة بعد 12 ساعة من سقوطها في أيدي داعش

شاهد.. طريقة تحضير توابل البطاطس المحمرة

صورة توضح سبب غياب فاردي عن ركلات الترجيح أمام كولومبيا

تخلصي من انسداد الأنف وآلام الحلق ونزلات البرد في ثوان

شاب يلقي مصرعه طعنا بالسكين على يد صاحب محل أسماك بدمياط

مستقبل رونالدو يسيطر على الصحف الإسبانية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشف أثري جديد في تل غزالة بالدقهلية.. صور

عروض أليكس مابيل بتصاميم مستوحاة من شكل الورد

طابع مختلف يسيطر على عرض أزياء جورجيو أرماني للخريف.. صور

الرزق يحب الخفية.. عم محمد 54 سنة منعوا الصيد بجنوب سيناء فاشتهر بصنع الأنتيكات.. صور

طابع مختلف يسيطر على عرض أزياء رالف آند روسو للخريف.. صور

فيديو

شاهد.. طريقة تحضير توابل البطاطس المحمرة
شاهد.. طريقة عمل أشكال ناجتس الدجاج المختلفة
اسعدي أطفالك بتحضير فشار بشراب الكراميل
شكري لنظيره الألماني: لا حلول عسكرية لأزمات الشرق الأوسط.. فيديو
الصفدي: المبادرة الأمريكية مجهولة والوضع في فلسطين ينذر بعنف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟