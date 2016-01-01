وفد الشرقية يعقد ندوة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة

أعلنت اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية برئاسة الدكتور حاتم الأعصر، غدًا الخميس، عن تنظيم ندوة تحت عنوان "مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة"، وذلك في تمام الساعة السادسة بمقر الحزب بالزقازيق.



يحضر الندوة مؤسسات المجتمع المدنى العاملة في مجال الإعاقة، وأولياء أمور ذوي الإعاقة الذهنية، و ممثلين عن المرأة ذات الإعاقة، وممثلين عن الإعاقات المختلفة، وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين.



وأكد محمد زكي عبد العزيز رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد، اهتمام الحزب ودعمه المتواصل لذوي الإعاقة في مختلف المجالات، لذلك قرر أعضاء هيئة مكتب الحزب بالشرقية تنظيم ورعاية هذة الندوة التي تعد الأولي من نوعها علي مستوي المحافظة بحضور عدد كبير من ذوي الإعاقة وممثليهم للمشاركة في مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة والخروج بالتوصيات المناسبة لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم، موضحًا أن ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون 12% من أبناء الشعب المصري.



وأضاف "عبد العزيز" ان الحزب يتطلع إلى إصدار لائحة تنفيذية متميزة تلبي مقترحات ذوي الإعاقة بحيث تمكنهم من الحصول على حقوقهم المنصوص عليها في القانون بكل سهولة .