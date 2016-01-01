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كأس العالم

ريال مدريد يكشف حقيقة التعاقد مع مبابى كبديل عن نيمار

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 03:50 م
نيمار ومبابى
نيمار ومبابى
عمرو الحلوانى
أوضح ريال مدريد حقيقة الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول توصله لاتفاق مع باريس سان جيرمان للحصول على خدمات كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي المتألق في مونديال روسيا.

وأصدر النادي الملكي بيانا رسميا، اليوم، الأربعاء، قال فيه: "بخصوص الأخبار التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية حول توصلنا لاتفاق مع سان جيرمان حول مبابي، فإننا نعلن أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".

وأضاف :"ريال مدريد لم يقدم أي عروض لسان جيرمان أو للاعب، ويبدي أسفه لنشر مثل هذه الأخبار المغلوطة".

وكانت تقارير صحفية إسبانية زعمت أن حامل لقب دوري أبطال أوروبا اتفق مع سان جيرمان على ضم مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 272 مليون يورو، تسدد على 4 دفعات، ليكون بديلا لصفقة نيمار دا سيلفا المحتملة.

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