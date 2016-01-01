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اقتصاد

طهران تعتبر حظر ترامب للنفط الإيراني إيذاء للنفس

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 03:55 م
صدى البلد
رويترز
قال مسؤول إيراني كبير بقطاع النفط اليوم الأربعاء إن الضغط الذي يمارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركات الدولية لعدم شراء النفط الإيراني سيدفع الأسعار للصعود مما سيضر اقتصاد بلاده في نهاية المطاف.

ونقل الموقع الإخباري لوزارة النفط اعلى الإنترنت (شانا) عن محافظ إيران لدى أوبك حسين كاظم بور أردبيلي قوله إنه يجب عدم استخدام النفط سلاحا لتحقيق مكاسب سياسية.

وأضاف "مطالبة ترامب بعدم شراء النفط الإيراني، وضغوطه على الشركات الأوروبية في وقت تشهد فيه نيجيريا وليبيا أزمة، وانخفضت فيه صادرات النفط الفنزويلية بسبب العقوبات الأمريكية، وزاد فيه الاستهلاك المحلي بالسعودية في الصيف، ما هي إلا إيذاء للنفس".

وتابع "سيرفع ذلك أسعار النفط في الأسواق العالمية... وفي النهاية، فإن المستهلك الأمريكي هو الذي سيدفع ثمن سياسة السيد ترامب".

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