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كأس العالم

3 نصائح فنية من مضوي للاعبي الإسماعيلي في مران اليوم

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 04:07 م
صدى البلد
نور عادل
خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مرانا صباحيا شاقا على الملعب الفرعى، ضمن تحضيرات الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد.

شهد المران الذى استمر 90 دقيقة، إقامة سباق سرعات بين اللاعبين حول الملعب وفق توقيتات زمنية محددة.

وحرص خير الدين مضوى المدير الفنى خلال المران على منح لاعبيه 3 نصائح فنية، حيث تمثلت الأولى في ضرورة استلام الكرة بشكل جيد، قائلًا للاعبيه "لو قمت باستلام خاطئ سيتم الضغط عليك وستفقد الكرة".

أما النصيحة الثانية، فطالب لاعبيه بعدم التفكير كثيرا وقت استلام الكرة، والتصرف بها بشكل سريع لتجنب فقدانها.

ثالث النصائح الجزائرية للاعبى الإسماعيلى تمثلت في أهمية الضغط على الكرة لاستخلاصها سريعا من المنافس دون إتاحة الفرصة له لتمريرها.

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