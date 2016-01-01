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اقتصاد

أرامكو السعودية: تعديل المرجع التسعيري لشحنات النفط إلى آسيا

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 03:55 م
صدى البلد
رويترز
قالت شركة أرامكو السعودية اليوم الأربعاء إنها قررت تعديل مرجعها التسعيري لشحنات النفط الخام إلى آسيا، لتؤكد بذلك تقريرا نشرته رويترز في وقت سابق.

وكان المرجع التسعيري لأرامكو هو متوسط تقييمات خامي دبي وعمان على منصة بلاتس. أما المعادلة السعرية الجديدة فستستخدم خام عمان في بورصة دبي للطاقة بدلا من خام عمان على منصة بلاتس بدءا من الأول من أكتوبر تشرين الأول، بحسب ما ذكرته الشركة السعودية في بيان.

كانت ثلاثة مصادر تجارية قالت لرويترز في وقت سابق إن أرامكو ستغير المعادلة السعرية المستخدمة لتسعير مبيعاتها الطويلة الأجل من النفط الخام إلى آسيا بدءا من الأول من أكتوبر تشرين الأول، ليصبح أول تغيير في المرجع التسعيري لحساب أسعار البيع الرسمية الخاصة بها منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين.

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