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كأس العالم

الدفعة الثانية من لاعبي الاسماعيلي تخضع للكشف الطبي

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 04:00 م
صدى البلد
نور عادل
خضعت الدفعة الثانية من لاعبى فريق الكرة الأول بالإسماعيلى صباح اليوم عقب المران لكشف طبى شامل بالمستشفى الجامعى التخصصى قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، وذلك فى حضور فى حضور الدكتور مجدى الباز طبيب الفريق وجمال الطلى أخصائى العلاج الطبيعى والتأهيل.

وخضع عدد من اللاعبين، الأسبوع الماضى لكشف مماثل بناء على طلب الجهاز الفنى بقيادة خير الدين مضوى وتمهيدا لإرسالها للاتحادين الأفريقي والعربى.

واستهدف الكشف الطبى التعرف على حالة كل لاعب والنواقص التى يعانى منها للعمل على علاجها بجانب قياس وزن الدهون ونسبتها وتوزيعها فى أجزاء الجسم بالاضافة لعضلات ووزنها وتوزيعها ونسبة كل من المياه والأملاح والبروتين وتوزيعهم داخل الجسم.

كما تطرق الكشف على الانف والأذن والحنجرة والأسنان لكل لاعب وعمل رسم قلب وتحاليل دم وقياس نسبة الدهون الداخلية والخارجية لكل لاعب ومعدل حرق الدهون لديهم مع تحديد الوزن.

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