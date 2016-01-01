تجديد حبس 25 إخوانيا بالبحيرة بتهمة التحريض على العنف

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أسامة عاكف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد السلام الخولى وإيهاب الخطيب، المنعقد بمحكمة الرحمانية الجزئية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 25 من قيادات و كوادر جماعة الإخوان، 45 يوما علي ذمة التحقيقات ، بتهمة الانضمام لجماعات محظورة والتحريض علي العنف .



وألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، القبض علي 25 من قيادات وكوادر جماعة الإخوان، بالرحمانية لانضمامهم لجماعة محظورة والتحريض علي العنف ضد مؤسسات الدولة ونشر الشائعات.



وشهد محيط محكمة الرحمانية الجزئية، حالة من الاستنفار الأمني وتشديدات أمنية أثناء عرض المتهمين علي هيئة المحكمة.