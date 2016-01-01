مفاجأة سارة لزوجين سوريين بعد 10 أعوام.. رزقا بـ6 توائم

في مفاجأة كبيرة لزوجين سوريين، شهد أحد مشافي مدينة دمشق حالة إنجاب فريدة من نوعها، بعدما وضعت الأم عدداً من التوائم.



وولدت الشابة السورية في الثلاثينيات من عمرها، ستة توائم، 2 ذكور و4 بنات، بعد عشر سنوات من الانتظار والعلاج.



وقال والد الأطفال محمد علوش إن ولادة أطفاله جاءت بعد عشر سنوات من التنقل بين عيادات الأطباء والعلاج ومحاولات انتهت كلها بالفشل لتنجح أخيرا عملية طفل الأنبوب، مبينا أنه طالما حلم بهذه اللحظة.



وأعربت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن استعدادها لتقديم المساعدة واحالت طلبا قدمه الأب إلى جمعية أهلية لتوفير مستلزمات الأطفال.

