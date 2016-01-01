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أخبار العالم

استدعاء خبراء أسلحة كيميائية للتحقيق في واقعة تسمم جنوب إنجلترا

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 04:01 م
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
أحمد محرم
أفادت شبكة "بي بي سي" بأن السلطات البريطانية استدعت فريقًا من خبراء الأسلحة الكيميائية للتحقيق في حادث غامض، تسمم خلاله رجل وامرأة في مدينة أميزبوري جنوبي غرب انجلترا، كما تم استدعاء عناصر من شرطة مكافحة الإرهاب للمساعدة في التحقيق.

وعثر على المصابين غائبين عن الوعي وفي حالة حرجة يوم السبت الماضي، وتم نقلهما إلى إحدى المستشفيات. ويبعد منزلهما حوالي 10كم عن المكان الذي تسمم فيه العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته.

ولم تكشف الشرطة بعد عن هوية الشخصين المصابين أو جنسيتهما. وأغلقت الشرطة الأماكن التي زارها المصابان، ومن بينها إحدى الكنائس، لكنها لم تخلي المنازل القريبة من منزلهما.

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