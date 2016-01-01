أمير الغناء العربى يحيي احتفالية مهرجان القدس

أحيا أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، احتفالية مهرجان "القدس" التي أقيمت بالعاصمة الأردنية عمان.



وقدم شاكر، خلال الحفل الذي حضره عدد كبير من الوزراء والسفراء العرب عددًا من الأغاني الوطنية عن القدس والأردن والعراق.



وحرص عدد من الفنانين ‏على الحضور من بينهم الفنان خالد زكي والمنتج محسن جابر ونهلة حرم الفنان الكبير هاني شاكر ومدير أعماله تامر عبد المنعم وحرمه.



وشهد الحفل تكريم القائمين عليه لهاني شاكر، كما حصل على تكريم آخر من قبل فلسطين قدمه وزير الإعلام أحمد عساف واللواء جبريل رجب بحضور المطران عطالله حنا.