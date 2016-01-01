سقوط هارب من 31 سنة سجنا يمارس البلطجة وبحوزته بندقية في المحلة

نجحت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم فى ضبط عاطل هارب من 31 سنة سجن يمارس البلطجة وبحوزته بندقية بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبري.



وتلقى اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثنان المحلة يفيد بتوافر معلومات لدي العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود قيام ا"محمود ن م الدين "وشهرته "محمود ا "35 سنة عاطل مقيم شارع طلعت حرب الجمهورية بدائرة قسم ثان المحله وسبق إتهامه فى (7) قضايا والمطلوب فى الأحكام في عدد(4) حكم جناية وبحيازته واحرازه اسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد البلطجة واستعراض القوه.



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتحرى عنه ..وبحوزته ( سلاح نارى عباره عن بندقية الية عيار 7.62×39- 2 خزينه - 43 طلقة لذات العيار ) تم التحفظ على المضبوطات.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التحريات الضبط إعترف بحيازتة للسلاح النارى والذخائر بقصد البلطجة واستعراض القوه كما يشار أن إجمالى الأحكام الصادره ضد المذكور بإجمالى أحكام (31 سنه ) وجارى الكشف عن السلاح المضبوط وبيان عما اذا كان مبلغ بسرقتة من عدمه وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة .

