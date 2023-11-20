ضبط ٢٢٦ ألف قضية سرقة كهرباء وتحصيل 231120 غرامة خلال يونيو

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملة أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة .
أسفرت جهودها خلال شهر يونيو 2018 فى مجال قضايا البحث عن ضبط 25 قضية متنوعة وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية تم ضبط 226397 قضية سرقة تيار كهربائى، و 1416 مخالفة شروط التعاقد.
و فى مجال التحصيل تم تحصيل 231120 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى ، وتحصيل 192 مخالفة شروط التعاقد و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 19360 جنحة حبس .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.
أسفرت جهودها خلال شهر يونيو 2018 فى مجال قضايا البحث عن ضبط 25 قضية متنوعة وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية تم ضبط 226397 قضية سرقة تيار كهربائى، و 1416 مخالفة شروط التعاقد.
و فى مجال التحصيل تم تحصيل 231120 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى ، وتحصيل 192 مخالفة شروط التعاقد و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 19360 جنحة حبس .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.