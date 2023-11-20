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حوادث

ضبط ٢٢٦ ألف قضية سرقة كهرباء وتحصيل 231120 غرامة خلال يونيو

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 04:06 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملة أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة .

أسفرت جهودها خلال شهر يونيو 2018 فى مجال قضايا البحث عن ضبط 25 قضية متنوعة وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية تم ضبط 226397 قضية سرقة تيار كهربائى، و 1416 مخالفة شروط التعاقد.

و فى مجال التحصيل تم تحصيل 231120 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى ، وتحصيل 192 مخالفة شروط التعاقد و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 19360 جنحة حبس .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.

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