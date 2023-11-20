ضبط ٢٢٦ ألف قضية سرقة كهرباء وتحصيل 231120 غرامة خلال يونيو

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملة أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة .



أسفرت جهودها خلال شهر يونيو 2018 فى مجال قضايا البحث عن ضبط 25 قضية متنوعة وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية تم ضبط 226397 قضية سرقة تيار كهربائى، و 1416 مخالفة شروط التعاقد.



و فى مجال التحصيل تم تحصيل 231120 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى ، وتحصيل 192 مخالفة شروط التعاقد و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 19360 جنحة حبس .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.