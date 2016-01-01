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أخبار البلد

جامعة القاهرة تستضيف مؤتمر الشباب بحضور السيسي 16 يوليو

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 04:18 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور الجامعات فى الاهتمام بالأنشطة الطلابية وخاصة خلال فترة الإجازة الدراسية، مشيرًا إلى استعداد معهد إعداد القادة بحلوان لاستقبال الأفواج الطلابية من كل الجامعات للمشاركة فى الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية بالمعهد.

وطالب الوزير رؤساء الجامعات بترشيح 30 طالبًا وطالبة من المتميزين و10 من شباب أعضاء هيئة التدريس عن كل جامعة للمشاركة فى فعاليات مؤتمر الشباب المقرر عقده فى جامعة القــــاهرة يوم الاثنين 16 يوليــو الجارى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى سيتم فيها تكريم عددٍ من الطلاب المتميزين رياضيًا وفنيًا وعلميًا.

وكان قد عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الشهري، اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور صديق عبد السلام، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.

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