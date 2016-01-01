عودة 369 مصريا ووصول 156 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

عاد 369 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية - منهم 258 كانوا قد سافروا بصورة شرعية و111 بصورة غير شرعية.



وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر - في بيان اليوم الأربعاء- "إنه تم إنهاء إجراءات سفر 969 شخصًا إلى ليبيا من بينهم 57 مصريا، و912 ليبيا".



وأوضح اللواء نصر أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 19 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 156 شاحنة فارغة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

