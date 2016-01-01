711 مليون جنيه قيمة تداول البورصة اليوم

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 711,1 مليون جنيه، من خلال كمية تداول بلغت 254,1 مليون سهم، بتنفيذ 22,209 صفقة.





خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تراجع جماعي للمؤشرات.





حيث أغلق رأس المال السوقي عند مستوى 904.4 مليار جنيه مقابل 910.9 مليار جنيه إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء .





وخسر مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهمًا مقيدة بنسبة 0.68% مسجلاً 16309.6 نقطة.



