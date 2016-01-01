ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

711 مليون جنيه قيمة تداول البورصة اليوم

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:58 م
البورصة
البورصة
محمد صبيح
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 711,1 مليون جنيه، من خلال كمية تداول بلغت 254,1 مليون سهم، بتنفيذ 22,209 صفقة.

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.5 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تراجع جماعي للمؤشرات.

حيث أغلق رأس المال السوقي عند مستوى 904.4 مليار جنيه مقابل 910.9 مليار جنيه إغلاق تعاملات أمس الثلاثاء .

وخسر مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهمًا مقيدة بنسبة 0.68% مسجلاً 16309.6 نقطة.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.44% مسجلا مستوى 804 نقطة.. وفقد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.81% مسجلا مستوى 2047.7 نقطة.

ترشيحاتنا

ريال مدريد يكشف حقيقة التعاقد مع مبابى كبديل عن نيمار

البرازيل يصطدم ببلجيكا في دور الـ8 لكأس العالم 2018

محمد هنيدي يوجه رسالة لأبو تريكة

مصر تشهد أطول خسوف كلي للقمر في القرن الـ 21 الجمعة المقبل

الرئيس السيسي يطالب الحكومة باتخاذ كافة إجراءات تنفيذ الإصلاح الاقتصادي

شريف اسماعيل يترأس أول اجتماع لـ أراضي الدولة ويطالب بمتابعة التقنين

السلطات الإيرانية تضبط سلطان العملة بحوزته كمية هائلة من الذهب

القبض على دجال شرم الشيخ مارس الرذيلة مع إحدى ضحاياه 12 مرة

صراع المليارديرات.. ترامب يواجه رجل أعمال جديدا في الانتخابات الأمريكية

بعد خروج ميسي ورونالدو من المونديال.. تعديلات على جائزة الأفضل بالعالم

والدة المحامى الضحية تكشف تفاصيل مقتله داخل مكتبه بالإسكندرية

حمدي الوزير يكشف تفاصيل صورته في مدرجات روسيا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة لـ بوسي شلبي بالأبيض.. صور

إطلالة غير متوقعة لـ نسرين أمين تبهر متابعيها على انستجرام.. صور

انتحار فتاة المترو.. والدها: لم أصدق .. والجيران: متزنة ومحبوبة.. صور

أزياء هاني البحيري تخطف أنظار النجمات في فرنسا .. صور

شاهد.. إليسا بإطلالة مثيرة فى شوارع باريس

فيديو

معيط: لأول مرة منذ 15 عاماً نحقق فائضاً 4 مليارات جنيه في الموازنة.. فيديو
وزير المالية: انخفاض الدين العام 10% عن العام السابق.. فيديو
وزير المالية: أتوقع وصول فائض الإيرادات لـ 100 مليار جنيه العام القادم
طرح برومو فيلم UFO .. فيديو
حشد جماهيري حول محمد رمضان في موقع تصوير آخر مشاهد الديزل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟