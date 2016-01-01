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محافظات

قافلة طبية لأهالي قرية جدة بمركز باريس بالوادي الجديد

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:46 ص
صدى البلد
محمد منصورابوالعلمين
تنظم مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد صباح اليوم، الخميس، قافلة طبية لخدمة سكان قرية جدة التابعة لمركز باريس.
  
أكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، تقديم الخدمة الطبية لسكان قرية جدة والمناطق المحيطة بها من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان. 

أضاف مشرف، أن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الشرفاء والذين يحرصون علي تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة، إيمانًا منهم برسالة الطب التي تجمل معاني الرحمة للبشرية.

وأشارت إلى تنظيم القافلة لليوم الثاني حيث قدمته خدماتها أمس، الأربعاء، ومستمرة حتى اليوم، الخميس، على أن تنتقل إلى مناطق درب الأربعين جنوب واحة باريس منتصف الشهر الجاري.

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