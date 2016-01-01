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لم يخف من قتل واغتصاب فتاة واحدة ففعلها مع الثانية.. قصة روعت ألمانيا

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:04 م
اجراءات أمنيه قاسية
اجراءات أمنيه قاسية بحق مغتصب الفتيات
محمد عبدالله
كشف الإدعاء الألماني آخر ما توصلت إليه تحرياته حول شاب مجرم متهم بالإغتصاب لفتاة قاصر ، بعد أن قبضت عليه قوات الشرطة بعد أن ظن أنه نجا من العقاب على جريمته.

وقال الإدعاء بحسب سكاي نيوز، إن المجرم شاب عراقي قام باغتصاب وقتل فتاة ألمانية عمرها 14 عاما (وفق الاتهامات)، وهرب لكنه لم يمتنع عن إجرامه إذ قام باغتصاب فتاة أخرى أو بالأصح صبية صغيرة في الـ11 من عمرها، وهو ما ادى إلى اشتعال حالة الطوارئ في الشرطة الألمانية للوصول إلى المجرم.

وأشار الإداعء إلى إن الشاب قام باغتصابه الفتاة الألمانية بنت الـ 11 عاما بمخيم لاجئين في مدينة فيسبادن.

وذكر مكتب المدعي العام بمدينة فيسبادن أن الشاب الذي يبلغ من العمر 20 عاما ويدعى علي بشار مشتبه باغتصابه الفتاة في مارس واعتدائه عليها مجددا في مايو بمساعدة أفغاني يبلغ من العمر 14 عاما، وبعد ذلك قتلها.

وقال المكتب إن الشرطة ألقت القبض على الأفغاني المشتبه به المعروف في الأصل لدى السلطات الألمانية كشاهد في قضية قتل سوزان افيلدمان.

ودفع الغضب بشأن الواقعة الائتلاف المحافظ المنتمية له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للدعوة إلى تشديد قواعد الهجرة وترحيل من يتم رفض طلبه للجوء بشكل أسرع.

وكانت السلطات العراقية سلمت بشار لألمانيا في التاسع من يونيو، بعدما تمكنت قوات الأمن الكردية من ضبطه. 

وكان الشاب ترك ألمانيا مع أقاربه في وقت سابق من يونيو.

وكان بشار، الذي وصل إلى ألمانيا في ذروة أزمة المهاجرين عام 2015، معروفا لدى الشرطة لتعامله بعنف مع مسؤولين بشأن وضع اللجوء.
وتقوم السلطات الألمانية باجتجازه في الوقت الحالي لمحاكمته على جرائمه، وهو الذي تسبب في إيذاء أعداد كبيرة من اللاجئين والضحايا لحروب لا ناقة لهم بها ولا جمل.

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