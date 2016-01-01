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المسئولون بـ الفلاحين والزراعيين يعلقون على برنامج الزراعة لإنتاج المخصبات ..عضو النقابة: يجب تفعيل دور الجمعيات.. نقيب الفلاحين: لا بد من تفعيل وتشديد الرقابة على المنافذ

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:00 م
صدى البلد
محمود محسن
نقيب الفلاحين يطالب بتفعيل وتشديد الرقابة على مصانع ومنافذ المخصبات الزراعية
عضو الزراعيين: 
يجب تفعيل دور الجمعيات الزراعية للحد من انتشار مخصبات زراعية غير مرخصة
رئيس اتحاد الفلاحين : 
على وزارة الزراعة البدء في تنفيذ خطوة إنتاج المخصبات الزراعية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الاستمرار في وضع برنامج مكثف حول التوسع فى إنتاج المخصبات الزراعية الحيوية، وتشديد الرقابة على مصانع ومنافذ البيع وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها للمواصفات التى طرحتها وزارة الزراعة والمسجلة، وحظر بيع غير المسجلة بالمنافذ الأهلية والجمعيات.

صدى البلد استطلع آراء عدد من قيادات نقابة الزراعيين والفلاحين لكشف تفاصيل البرنامج الذي تقوم به وزارة الزراعة.

وأكد عماد أبو حسين نقيب الفلاحين أن وزارة الزراعة عليها وضع برنامج متكامل للتوسع في إنتاج المخصبات الزراعية والأدوية والمبيدات مؤكدا على ان الفلاح يقوم بشراء أى أدوية دون التأكد من صلاحيتها نظرا لعدم وجود رقابة من الزراعة على تلك الأسواق.

وأضاف أبو حسين أنه تم رفض عدد من المنتجات الزراعية المصدرة للخارج بسبب استخدام ادوية ومبيدات زراعية غير مطابقة للمواصفات العالمية تسببت في ذلك.

وتابع: أن وزارة الزراعة على تفعيل الرقابة على مصادر إنتاج المخصبات الزراعية الحيوية، وتشديد الرقابة على مصانع ومنافذ وأسواق بيع المخصبات وأخذ عينات من المنتجات المطروحة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرح بها من قبل وزارة الزراعة.

وأكد محمدى البدرى، عضو مجلس نقابة الزراعيين وامين العام للجنة الزراعة بحزب المصرى أن اتجاه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، فى التوسع فى إنتاج المخصبات الزراعية الحيوية، وتشديد الرقابة على منافذ بيع المخصبات الزراعية، وكذلك أخذ عينات من المنتجات المطروحة فى الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرح بها وحظر بيع غير المسجلة وىجب تفعيل دور الجمعيات الزراعية والتى تنتشر فى كل القرى بأنحاء الجمهورية وذلك للحد من انتشار مخصبات فى الأسواق منتجة بمصانع غير مرخصة والتى تسمى بمصانع بير السلم.

وأضاف "البدري" أنه يجب توعية المزارعين وتفعيل دور الإرشاد فى نشر الوعى بين المزارعين لتقليل استخدام الكيماويات الزراعية وذلك بغرض تفادى التلوث وانتاج منتج زراعى خالٍ من الكيماويات مما يسهل فتح اسواق جديدة داخل الدول العربية والأوروبية.

وتابع عضو مجلس نقابة الزراعيين وأمين العام للجنة الزراعة بحزب المصرى أن على المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات العمل على سحب عينات من الحقول مباشرة وذلك أثناء فترات النمو المختلفة للفحص والتحليل واعدم الحقول التى يثبت من خلال التحليل وجود متبقيات المبيدات بها.

وأكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أنه يتمنى أن تقوم وزارة الزراعة بالتوسع في إنتاج المخصبات الزراعية الحيوية، وتشديد الرقابة على مصانع ومنافذ وأسواق بيع المخصبات الزراعية حتى لا يقع الفلاح والمزارع ضحية المخصبات والأدوية والمبيدات غير الصالحة وتؤثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية.

وأضاف فرج أن على وزارة الزراعة بالبدء في تنفيذ هذه الخطوة على أرض الواقع وتشديد الرقابة والقيام بحملات لضبط الأسواق خاصة بعد انتشار مخصبات فى الأسواق لا ترقى بمستوى الإنتاج المصرح به من قبل وزارة الزراعة.

وتابع رئيس إتحاد الفلاحين أن المخصبات الزراعية الحيوية تعمل على خفض التكلفة وترشيد استهلاك مياه الرى.

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