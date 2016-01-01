صناعة البرلمان تطالب الدولة بمشاركة القطاع الخاص في خطة الإنتاج

قال النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان إن القطاع الخاص يأتي دوره انطلاقًا من وجود خطة للدولة لتجهيز الأرضية التي ينطلق على أساسها لدعم الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال إنشاء مناطق صناعية وتوصيل الدولة للغاز والكهرباء وزيادة الإنتاجية.





وأكد "الزينى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن القطاع الخاص يستطيع أن يقوم بدوره فى دعم الدولة ، وذلك من خلال الاشتراك مع الدولة فى خطة الإنتاج، بما يوفر الاحتياجات المطلوبة للمواطنين.



