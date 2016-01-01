برلماني يطالب تنمية جنوب الصعيد بالانتهاء من مشروعات حلايب وشلاتين

قال النائب ممدوح عمارة، عن دائرة حلايب وشلاتين، إننا نتمنى أن يساهم مشروع قانون هيئة تنمية جنوب الصعيد الذى أقره البرلمان فى إحداث تنمية حقيقية فى حلايب وشلاتين، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بمشروعات تنموية هناك، ولكننا نريد اهتمامًا أكبر.
وأكد "عمارة"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أننا فى حاجة إلى الانتهاء من المشروعات القومية فى حلايب وشلاتين خلال الفترة المقبلة، والتى لم يتم الإنتهاء منها حتى الآن ومنها مشروعات سياحية وتنموية.
وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة حلايب وشلاتين، إلى حلايب وشلاتين تحوت من مجتمع بدوى إلى مجتمع حضرى، مؤكدا أننا فى حاجة خلال الفترة المقبلة إلى توفير فرص عمل وإنشاء مشروعات قومية ومصانع بها لإحداث تنمية حقيقية بها.