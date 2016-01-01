برلماني يطالب تنمية جنوب الصعيد بالانتهاء من مشروعات حلايب وشلاتين

قال النائب ممدوح عمارة، عن دائرة حلايب وشلاتين، إننا نتمنى أن يساهم مشروع قانون هيئة تنمية جنوب الصعيد الذى أقره البرلمان فى إحداث تنمية حقيقية فى حلايب وشلاتين، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بمشروعات تنموية هناك، ولكننا نريد اهتمامًا أكبر.





وأكد "عمارة"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أننا فى حاجة إلى الانتهاء من المشروعات القومية فى حلايب وشلاتين خلال الفترة المقبلة، والتى لم يتم الإنتهاء منها حتى الآن ومنها مشروعات سياحية وتنموية.



