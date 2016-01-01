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أخبار البلد

السودان: مصر توافق على تطبيق بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الصحة في البلدين

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:55 م
وزير الصحة السوداني،
وزير الصحة السوداني، بحر إدريس أبوقردة
أ ش أ
كشف وزير الصحة السوداني، بحر إدريس أبوقردة، عن موافقة وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، على تطبيق البروتوكول الموقع بين الوزارتين في البلدين والخاص بمعاملة المرضى السودانيين أسوة بنظرائهم المصريين.

وقال أبوقردة -خلال ترؤسه اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزير في مقر الوزارة بالخرطوم، إن الموافقة المصرية جاءت خلال لقائه بالوزيرة الدكتورة هالة زايد مؤخرًا بالقاهرة.

وتابع قائلا:- أن ذلك يأتي في إطار معالجة قضايا المرضى الذين يذهبون لتلقي العلاج بالقاهرة.

وشدد الوزير على الحزم والصرامة في الإجراءات المتعلقة بنقل الكلى منعًا للتلاعب، على أن يطلع بذلك القومسيون الطبي.

ومن ناحية أخرى، شدد وزير الصحة على وجوب مراجعة هيكل الوزارة من الناحية القانونية والشرعية، وأن يكون وفقًا للاحتياجات، دون إغفال لأي من الفئات المكونة للصحة.

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