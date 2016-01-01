ننشر تفاصيل جائزة التميز المؤسسي والوظيفي للأفراد التي أطلقتها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري تحت رعاية مجلس الوزراء

جائزة مصر للتميّز الحكومي تنقسم إلى فئتين رئيسيتين للمؤسسات والافراد

تعتمد على معايير عالمية لتقييم الأداء الحكومي

تكافئ الابتكار والإبداع الفردي للموظفين المتميزين المساهمين في تبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات





أما معايير اختيار المؤسسة الحكومية المتميزة فهي 10 وتضم كلًّا من القيادة، الاستراتيجية، الشراكة والموارد، رأس المال البشري، القياس والتحليل وإدارة المعرفة والابتكار، العملاء، إدارة العمليات، نتائج رأس المال البشري، نتائج الأداء، ونتائج العملاء.



أما جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فتخصص للوحدات المتميزة في تقديم الخدمات للجمهور ويتم منحها لأول 4 مراكز متميزة، وذلك بعد تقييمها بحسب 8 معايير هي القيادة، رأس المال البشري، القياس والتحليل وإدارة المعرفة والابتكار، العملاء، إدارة العمليات، نتائج رأس المال البشري، نتائج الأداء، ونتائج العملاء.



و تخصص جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمؤسسات ذات المواقع والخدمات الإلكترونية التفاعلية والتطبيقية، والتي تحقق أعلى النتائج في 10 معايير هي تقديم الخدمة عبر قنوات إلكترونية، سهولة الاستخدام، الإتاحة، التفاعل مع المتعاملين، السرية والخصوصية وشهادة تحقق الملكية، التأمين وشهادة الأمان، التحسين المستمر، سعر الخدمة، المطوّر، الدفع الإلكتروني.



أما فئة جوائز التميز الوظيفي الخاصة بالأفراد فتنبثق عنها 3 فئات فرعية هي جائزة المدير الحكومي المتميز، وجائزة الموظف الحكومي المتميز، وجائزة الابتكار والإبداع الفردي.



وتمنح جائزة المدير الحكومي المتميز ثلاث جوائز للقيادات الإدارية العليا على مستوى رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية والمدراء العامين، بشرط أن يكون الموظف من شاغلي الوظائف القيادية أو الإشرافية منذ عام واحد على الأقل وحاصل على تقدير ممتاز في السنوات الثلاث الأخيرة، وبحسب 5 معايير هي الكفاءات السلوكية، تحسين الأداء، تطوير الذات، الإبداع، وإدارة الأزمات وحل المشكلات، بالإضافة إلى جائزتين للقيادات الإدارية الوسطى على مستوى مدراء الإدارة ورؤساء الأقسام، بشرط أن يكون الموظف من شاغلي الدرجة الوظيفية الثانية وحتى درجة كبير باحثين. ويتم التقييم وفق 8 معايير هي المهارات القيادية، المهارات السلوكية، المهارات الشخصية، مهارات التواصل، القدرة على الأداء، المبادرة، المتابعة والتقييم، والرغبة والقدرة على التعلم.



وتعطى جائزة الموظف الحكومي المتميز لأربع فئات وظيفية هي الموظف التخصصي، والموظف الكتابي، والموظف الفني، والجندي المجهول، بشرط أن يكون الموظف قد أمضى في موقعه منذ ثلاث سنوات على الأقل وحصل على تقدير ممتاز في السنوات الثلاث الأخيرة في تقييم الأداء. ويكون التقييم وفق 4 معايير هي المهارات الشخصية، المهارات السلوكية، القدرة على الأداء، وتطوير الذات.



أما جائزة الابتكار والإبداع الفردي فتخصص للموظفين المتميزين الذين يقدمون الأفكار الإصلاحية والبحوث التطبيقية في القطاع الحكومي، وتكافئ الموظفين على مستوى القيادات الإدارية العليا والوسطى والتنفيذية وأولئك الذين قاموا بحل مشاكل داخل جهاتهم عبر تقديم بحث تطبيقي أو فكرة إصلاحية ارتقت بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وزادت فاعلية الأداء، أو اختصرت مراحل العمل وبسّطت إجراءاته، أو خفضت التكاليف والنفقات، واختصرت الوقت لإنجاز العمل ووفرت المصروفات على ميزانية الجهة أو المؤسسة الحكومية.



وتقدم جائزة مصر للتميّز الحكومي أيضًا جائزة الشخصية العامة لإحدى الشخصيات البارزة التي ساهمت بشكل فعال في ارتقاء وتقدم الدولة المصرية محليًا وعالميًا.



شهد مؤتمر مصر للتميّز الحكومي 2018 المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، بدعم ومشاركة إماراتية رفيعة المستوى، الإعلان عن إطلاق "جائزة مصر للتميز الحكومي" الهادفة إلى الارتقاء بالأداء الحكومي على مختلف المستويات، وتحفيز الموظفين الحكوميين على التميز والإبداع والابتكار، وتشجيع المنافسة بين مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية على تقديم خدمات حكومية نوعية تسرّع مسارات التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والحيوية وتلبي احتياجات وتطلعات المتعاملين وفق المعايير العالمية للجودة والتميّز الحكومي.وتكافئ الجائزة الأداء الحكومي المتميز على مستوى الوطني ضمن فئتين رئيسيتين هما جوائز التميّز المؤسسي، المخصصة للمؤسسات والهادفة إلى تشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية وتشجيعها، ونشر أفضل الممارسات الإدارية في الجهاز الإداري للدولة، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين، وصولًا إلى تحقيق معدلات أعلى من الأداء الحكومي ورضا المتعاملين، وفئة جوائز التميز الوظيفي، الخاصة بالأفراد والرامية إلى تشجيع التنافس الإيجابي بين أعضاء الجهاز الإداري للدولة، واستكشاف القدرات الكامنة لدى الموظف الحكومي على المستويين المحلي والمركزي، وتكريم النماذج المتميزة من الموظفين الحكوميين، وتعزيز روح الابتكار والإبداع والمكافأة على التميز في المجتمع، والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي والحكومي مركزيًا ومحليًا.وتندرج تحت فئة جوائز التميّز المؤسسي 3 فئات فرعية هي جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الإلكترونية.و تخصّ جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة الوحدات المحلية بأربع جوائز على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، والمؤسسات التعليمية بجائزتين على مستوى الكليات الحكومية والمراكز البحثية الحكومية، وذلك بعد عملية تقييم شاملة تسترشد بمجموعة من نماذج تقييم الأداء المؤسسي المطبقة على مستوى العالم مثل نموذج التميز الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، ومعايير جائزة مالكوم بولدريج الأمريكية، ومقاييس "مركز نموذج دبي"، واستراتيجية التنمية المستدامة ضمن رؤية 2030.