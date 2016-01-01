برلماني: إعادة فتح 1000 مصنع مغلق خلال الفترة الماضية

أشاد النائب عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، ببيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن توفير 900 ألف فرصة عمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ساهمت مع الحكومة خلال الفترة الماضية فى تذليل العقبات أمام المصانع المغلقة، لإعادة تشغيلها مرة اخرى، وتم إعادة فتح أكثر من 1000 مصنع مغلق خلال الفترة الماضية.





وأكد "المحلاوى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستدرس من خلال ما يمكن عمله لاستغلال دور القطاع الخاص فى تحقيق خطة الدولة للتنمية من خلال تنشيط المصانع وإعادة فتح المصانع المغلقة، حتى تعيد لها العمالة مرة أخرى وتنتج وتنمى الاقتصاد المصرى.





وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن القطاع الخاص لابد أن يكون له دور حقيقى خلال الفترة المقبلة، لكى يقوم بشراكة حقيقية مع الدولة بهدف دعم الاقتصاد المصرى والارتقاء به.