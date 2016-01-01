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محافظات

تنظيم معسكر الابتكارات لأبناء محافظة الأقصر

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:07 م
صدى البلد
شمس يونس
أعلن حفني بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، عن تنظيم معسكر الابتكارات لأبناء محافظة الأقصر وذلك بالتعاون مع الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك خلال الفترة من 16 يوليو ويستمر حتى 19 يوليو الجارى، بدءًا من الساعة 10 صباحًا حتى الخامسة مساءً بمقر نادي التجديف بالأقصر.

وأوضح بركات ، أن معسكر الابتكارات هو نقطة الانطلاق للمرحلة الأولى من برنامج القيادات الشابة "Youth Leadership Program" الذي أطلقه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فى الدول العربية لدعم الشباب العربي ليصبحوا رواد التغيير بمجتمعاتهم من خلال تطوير وتنفيذ أفكار إبداعية تقدم حلولا للمشكلات والتحديات الموجودة بها.

وأضاف أن شروط المشاركة فى معسكر الابتكارات هى أن يكون من الشباب من سن 18 وحتى 29 سنة (شباب وفتيات)، وممن لديهم القدرة على تحويل الحلول الابداعية إلى مبادرة مجتمعية وتنفيذها، والالتزام بحضور أيام المعسكر كاملة ومتابعة تنفيذ وتطبيق المشروع بعد انتهاء المعسكر .

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