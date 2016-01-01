أعلن حفني بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، عن تنظيم معسكر الابتكارات لأبناء محافظة الأقصر وذلك بالتعاون مع الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وذلك خلال الفترة من 16 يوليو ويستمر حتى 19 يوليو الجارى، بدءًا من الساعة 10 صباحًا حتى الخامسة مساءً بمقر نادي التجديف بالأقصر.





وأوضح بركات ، أن معسكر الابتكارات هو نقطة الانطلاق للمرحلة الأولى من برنامج القيادات الشابة "Youth Leadership Program" الذي أطلقه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فى الدول العربية لدعم الشباب العربي ليصبحوا رواد التغيير بمجتمعاتهم من خلال تطوير وتنفيذ أفكار إبداعية تقدم حلولا للمشكلات والتحديات الموجودة بها.



