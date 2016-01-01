حشد جماهيري حول محمد رمضان في موقع تصوير آخر مشاهد الديزل.. فيديو

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عن احتشاد الجمهور فى مكان تصوير مشاهده الأخيرة من فيلم الديزل فى حدائق القبة.





وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: "إمبارح مع أهالي منطقة (حدائق القبة) الكرام وإحنا بنصور الأيام الأخيرة من فيلم الديزل فيلم عيد الأضحى المبارك إن شاء الله وانتظروا أغنية 100 مسا يابرنس قريبا".





يذكر أن فيلم "الديزل" بطولة محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، ياسمين صبرى، هنا شيحة، محمد ثروت، شيماء سيف، تامر هجرس، تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إخراج كريم السبكى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى ويجسد رمضان فيه شخصية دوبلير.