ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

حشد جماهيري حول محمد رمضان في موقع تصوير آخر مشاهد الديزل.. فيديو

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:55 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عن احتشاد الجمهور فى مكان تصوير مشاهده الأخيرة من فيلم الديزل فى حدائق القبة.

وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: "إمبارح مع أهالي منطقة (حدائق القبة) الكرام وإحنا بنصور الأيام الأخيرة من فيلم الديزل فيلم عيد الأضحى المبارك إن شاء الله وانتظروا أغنية 100 مسا يابرنس قريبا".

يذكر أن فيلم "الديزل" بطولة محمد رمضان، فتحى عبد الوهاب، ياسمين صبرى، هنا شيحة، محمد ثروت، شيماء سيف، تامر هجرس، تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، إخراج كريم السبكى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى ويجسد رمضان فيه شخصية دوبلير.

ترشيحاتنا

وفاة طالبين سعودين أثناء قيامهما بعمل بطولي بالولايات المتحدة

أزياء هاني البحيري تخطف أنظار النجمات في فرنسا .. صور

إحباط تهريب 6 أطنان حشيش داخل 3 حاويات بميناء الدخيلة.. فيديو

مارادونا يشن هجوما عنيفا ضد الحكم الأمريكي في مباراة كولومبيا وإنجلترا

انتحار فتاة المترو.. والدها: لم أصدق .. والجيران: متزنة ومحبوبة.. صور

ريال مدريد يكشف حقيقة التعاقد مع مبابى كبديل عن نيمار

لم يخف من قتل واغتصاب فتاة واحدة ففعلها مع الثانية.. قصة روعت ألمانيا

مقتل فتاة قربانا للجن بالصف يقود والدها وعمها للسجن المؤبد

البرازيل يصطدم ببلجيكا في دور الـ8 لكأس العالم 2018

محمد هنيدي يوجه رسالة لأبو تريكة

مجلة ألمانية: مصر استعادت مكانتها لدى السائح الألماني والزيادة 88%

الاتحاد الأوروبي يلغي قرار الفحص الإضافي للفراولة المصرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة لـ بوسي شلبي بالأبيض.. صور

إطلالة غير متوقعة لـ نسرين أمين تبهر متابعيها على انستجرام.. صور

انتحار فتاة المترو.. والدها: لم أصدق .. والجيران: متزنة ومحبوبة.. صور

أزياء هاني البحيري تخطف أنظار النجمات في فرنسا .. صور

شاهد.. إليسا بإطلالة مثيرة فى شوارع باريس

فيديو

معيط: لأول مرة منذ 15 عاماً نحقق فائضاً 4 مليارات جنيه في الموازنة.. فيديو
وزير المالية: انخفاض الدين العام 10% عن العام السابق.. فيديو
وزير المالية: أتوقع وصول فائض الإيرادات لـ 100 مليار جنيه العام القادم
طرح برومو فيلم UFO .. فيديو
حشد جماهيري حول محمد رمضان في موقع تصوير آخر مشاهد الديزل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟