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أخبار العالم

تحقيق بريطاني في تعرض زوجين لغاز أعصاب من بقايا هجوم سكريبال

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:53 م
الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
أ ش أ
فتحت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، تحقيقا في تعرض زوجين بريطانيين لغاز أعصاب من بقايا الهجوم الذي استهدف الجاسوس الروسي السابق وابنته في مدينة ساليزبري في 4 مارس الماضي.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الزوجين تعرضا لمادة مجهولة أسفرت عن احتجازهما في المستشفى في حالة حرجة منذ السبت الماضي عند تم الإبلاغ عن مرضهما، خاصة أنهما كانا يزوران متنزه على بعد 5 دقائق من موقع الهجوم على الجاسوس الروسي السابق.

وأشارت الى أن قوات مكافحة الإرهاب البريطانية انضمت للتحقيق في الواقعة التي تم التعامل معها في البداية كأزمة مخدرات، إلا أن عقد مسؤولو الحكومة البريطانية اجتماعات عدة في لندن لمناقشة تطورات الحادث ترجح أن تكون الواقعة على صلة بغاز الأعصاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض أصدقاء وجيران الزوجين البريطانيين، دون ستورجيس (44 عاما) من ساليزبري وتشارلي رولي (45 عاما) من أميزبري، أعربوا عن اعتقادهم بأن الزوجين تعرضا لغاز أعصاب.

وأضافت أن الزوجين مازالا في حالة حرجة ويتلقيان العلاج بمستشفى ساليزبري، والتي تلقى فيها الجاسوس الروسي سيرجي سكريبال وابنته يوليا العلاج بعد تعرضهما لغاز الأعصاب "نوفوتشيك".

ولفتت الصحيفة إلى أن متنزها في ساليزبري يبعد 5 دقائق سيرا من المكان الذي انهار فيه سكريبال وابنته بعد استهدافهما بهجوم روسي محتمل باستخدام غاز أعصاب، كان بين 7 أماكن على الأقل حوطتها الشرطة البريطانية في مدينة الكاتدرائية وبلدة أميزبري القريبة بعد الاعتداء.

وأوضحت أن الزوجين كانا في زيارة لمتنزه الملكة إليزابيث بمدينة ساليزبري الليلة التي سبقت إصابتهما بأعراض غاز الأعصاب، وهو ما أدى للتكهن بأنهما قد تعرضها بقايا غاز نوفوتشيك الذي استخدم في هجوم سكريبال.

وقالت الصحيفة إن مصادر في الشرطة البريطانية رفضت نظرية مفادها أن غاز الأعصاب المستخدم في هجوم سكريبال تم تحضيره في متنزه الملكة إليزابيث قبيل شن الاعتداء.

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