بيطري الوادي الجديد: المحافظة خالية من الجلد العقدي

أعلن مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، الدكتور شنودة توفيق، عن خلو المحافظة من مرض الجلد العقدي.





وأكد شنودة، أن المديرية من خلال فرق الفحص والكشف المبكر التي شكلتها لمتابعة مرض الجلد العقدي، لم ترصد حتى الآن ظهور المرض في بؤرة علي مستوي مراكز المحافظة الخمسة، في ظل قرار حظر دخول أي ماشية عبر منافذ المحافظة كإجراء احترازي ضد المرض.



