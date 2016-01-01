ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بيطري الوادي الجديد: المحافظة خالية من الجلد العقدي

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:08 م
صدى البلد
محمد منصورابوالعلمين
أعلن مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، الدكتور شنودة توفيق، عن خلو المحافظة من مرض الجلد العقدي.

وأكد شنودة، أن المديرية من خلال فرق الفحص والكشف المبكر التي شكلتها لمتابعة مرض الجلد العقدي، لم ترصد حتى الآن ظهور المرض في بؤرة علي مستوي مراكز المحافظة الخمسة، في ظل قرار حظر دخول أي ماشية عبر منافذ المحافظة كإجراء احترازي ضد المرض.

وأضاف شنودة، أن المديرية بدأت حاليا توفير جميع احتياجات من الأمصال واللقاحات الخاصة بأعمال التحصين والعلاج بالتنسيق مع جهاز الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تمهيدًا لتنظيم حملة مكبرة منتصف الشهر الجاري لتحصين الماشية ضده، بالإضافة الي التحصين ضد حمي الوادي المتصدع والحمي القلاعية.

ترشيحاتنا

شاهد.. هكذا هنأ محمد هنيدي أبو تريكة بقرار محكمة النقض

إحباط تهريب 6 أطنان حشيش داخل 3 حاويات بميناء الدخيلة.. فيديو

وفاة طالبين سعودين أثناء قيامهما بعمل بطولي بالولايات المتحدة

شريف اسماعيل يترأس أول اجتماع لـ أراضي الدولة ويطالب بمتابعة التقنين

مداخلة تركي آل الشيخ الكاملة مع شوبير .. فيديو

أحمد موسى: أبوتريكة كان يعلم هوية الصحفي الإسرائيلي وتعمد التصوير معه.. فيديو

صحيفة بريطانية تطالب فيفا بإنقاذ كأس العالم من سرطان ينشره نيمار

انتحار فتاة المترو.. والدها: لم أصدق .. والجيران: متزنة ومحبوبة.. صور

وليد سليمان: موقف الأهلي أفريقيا صعب وقادرون على الصعود

مارادونا: انجلترا ارتكبت جريمة سطو على مباراة كولومبيا

القبض على دجال شرم الشيخ مارس الرذيلة مع إحدى ضحاياه 12 مرة

مفاجأة .. مدرب نيجيريا يرفض تدريب المنتخب خلفا لـ كوبر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة لـ بوسي شلبي بالأبيض.. صور

إطلالة غير متوقعة لـ نسرين أمين تبهر متابعيها على انستجرام.. صور

انتحار فتاة المترو.. والدها: لم أصدق .. والجيران: متزنة ومحبوبة.. صور

أزياء هاني البحيري تخطف أنظار النجمات في فرنسا .. صور

شاهد.. إليسا بإطلالة مثيرة فى شوارع باريس

فيديو

معيط: لأول مرة منذ 15 عاماً نحقق فائضاً 4 مليارات جنيه في الموازنة.. فيديو
وزير المالية: انخفاض الدين العام 10% عن العام السابق.. فيديو
وزير المالية: أتوقع وصول فائض الإيرادات لـ 100 مليار جنيه العام القادم
طرح برومو فيلم UFO .. فيديو
حشد جماهيري حول محمد رمضان في موقع تصوير آخر مشاهد الديزل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟