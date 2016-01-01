بيطري الوادي الجديد: المحافظة خالية من الجلد العقدي

أعلن مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، الدكتور شنودة توفيق، عن خلو المحافظة من مرض الجلد العقدي.
وأكد شنودة، أن المديرية من خلال فرق الفحص والكشف المبكر التي شكلتها لمتابعة مرض الجلد العقدي، لم ترصد حتى الآن ظهور المرض في بؤرة علي مستوي مراكز المحافظة الخمسة، في ظل قرار حظر دخول أي ماشية عبر منافذ المحافظة كإجراء احترازي ضد المرض.
وأضاف شنودة، أن المديرية بدأت حاليا توفير جميع احتياجات من الأمصال واللقاحات الخاصة بأعمال التحصين والعلاج بالتنسيق مع جهاز الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تمهيدًا لتنظيم حملة مكبرة منتصف الشهر الجاري لتحصين الماشية ضده، بالإضافة الي التحصين ضد حمي الوادي المتصدع والحمي القلاعية.