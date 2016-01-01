انتحار فتاة المترو.. والدها: لم أصدق .. والجيران: متزنة ومحبوبة.. صور

استيقظ أهالى منطقة مصر القديمة منذ يومين على حادث مؤلم وهو انتحار الفتاة العشرينية "اميرة. ى" صاحبة السمعة الحسنة اسفل عجلات المترو ، فى مفاجأة صادمة لأهل وجيران الفتاة.



بدأ والد الفتاة المنتحرة حديثه والدموع تملأ عينيه قائلا: "أنا مش مصدق لحد دلوقتى ان بنتى انتحرت بهذه الطريقة ومش لاقى سبب لانتحارها احنا اسرة صغيرة ميسورة الحال ولا توجد بيننا مشاكل".



واستكمل الاب حديثه: والدة الفتاه توفيت منذ 7 سنوات فى حادث سير وأنا كرست حياتى لتربية ابنائى الاربعة ورفضت الزواج لأتفرغ لتربيتهم.



وأضاف والد الفتاه والحزن يملأ عينيه ان كل ماتردد على مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الالكترونية عن وجود خلافات أسرية ادت لانتحار ابنتى عار تماما من الصحة.



وأضافت أن ابنته كانت تعمل باحدى شركات النظافة وفى يوم وفاتها نزلت فى الصباح كعادتها للذهاب الى عملها وحينما استيقظ من النوم سمع خبر وفاة فتاه فى المترو ولكنه لم يعرف من هى حتى عندما اخبره أحد جيرانه ان نجلته انتحرت تحت عجلات المترو.



ومن ناحية أخرى قال أ . ص أحد جيران الفتاه أن أميرة كانت حسنة السمعة فى منطقتها وكانت على علاقة جيدة بجيرانها ، مضيفا ان اسرة اميرة محببة لدى الجميع وعلاقتهم جيدة بكل من حولهم.



وأضاف ان أهل المنطقة أصيبوا بالصدمة حين سمعوا خبر انتحار الفتاه اسفل عجلات المترو ولم يصدقوا الخبر، خصوصا أن أميرة كانت متزنة نفسيا والمعروف عنها أنها تواظب على الصلوات فى مواعيدها.



وكانت شركة المترو قالت إن قائد القطار رقم 124 فوجئ أثناء دخوله محطة مارجرجس بالخط الثانى بمنتصف الرصيف اتجاه حلوان بإلقاء إحدى الفتيات فى العشرينيات من عمرها بنفسها أمام القطار، مما أدى إلى صدمها ومصرعها على الفور.



وقالت شركة المترو وفق بيان صحفى، إنه تم إخطار ناظر المحطة والشرطة وغرفة التحكم المركزى، وتم استخراج الجثة.