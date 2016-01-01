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محافظات

470 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات خدمية بقرية المعصرة في الداخلة

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:07 م
صدى البلد
محمد منصورابوالعلمين
أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة، عن تخصيص 470 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات خدمية بقرية المعصرة.

وأكد كمال ابراهيم رئيس الوحدة لمركز الداخلة، تخصيص ثلاثمائة وخمسة وثلاثين ألف جنيه لمشروعات للكهرباء، تتمثل فى نقل محول محطة مياه الشيخ والى، الى منطقة قريبة من المحطة وشراء مستلزمات إنارة، كما تتضمن الخطة تخصيص مائة وخمسة عشر الف جنيه لمشروعات تحسين البيئة لشراء مقطورة كسح مياه ، ومواد بناء .

وأضاف كمال، انه تم تخصيص عشرين الفا للمعدات حيث سيجري تركيب مركز تحكم اتصال" سويتش" داخلى، بالإضافة بعض التجهيزات بالوحدة المحلية، علي أن تنتهي جميع هذه المشروعات قبل شهر مايو 2019.

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