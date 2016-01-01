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حمدي الوزير يكشف تفاصيل صورته في مدرجات روسيا.. فيديو

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:44 م
صدى البلد
أسامة علي
قال الفنان حمدى الوزير، إنه كان لاعب كرة سابق فى أشبال النادى المصرى، ويتمنى أن يفوز منتخب البرازيل بكأس العالم.

وأضاف حمدى الوزير خلال استضافته ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه كان من الصعب أن يصل منتخب مصر إلى أبعد من ذلك فى نهائيات كأس العالم بالرغم من وجود لاعب مثل محمد صلاح، مشيرًا إلى أن فريق كرة القدم لحصد البطولات يكونوا 11 نجمًا وليس نجما واحدا.

وأوضح "حمدى الوزير" أن الصورة التى تداولتها مواقع السوشيال ميديا له فى روسيا لم تكن كما أشاع أنه يتحرش بالمشجعات الروسيات، مؤكدًا أنها كانت لحظة رفع علم المنتخب المصرى بملعب المباراة إلى جانب العلم الروسي قبل بداية اللقاء بينهما.

وتابع قائلا: "كنت فخوراً بالعلم المصرى ومبسوط بيه".

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