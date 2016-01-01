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أخبار البلد

آمنة نصير: لابد من ضوابط لتطبيق قانون الظهور الإعلامي لعلماء الدين

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:04 م
صدى البلد
كريم عاطف
علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب على قانون تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين، والذى يحدد عقوبة ضد من يتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام من دون ترخيص، بأن مثل هذه القرارات التى تصدر دون دراسة للواقع وانتشار الآلاف من خريجي الازهر، ممن يقدمون الآراء الدينية للصحف والجرائد، إلى من سيتحدثون وما هو البديل، فهل وضعوا بديلا لذلك؟.

وأضافت نصير فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، ان هذا قرار أود لو أنهم كانوا قد قدموا الضوابط لتطبيق هذا القانون، وما هى الشئون الدينية التى ستعاقب من سيتكلم فيها دون التخصص والاختصاص وهذا يعتبر كلاما هلاميا.

وأوضحت انه كان لابد ان يعلنوا ما هى الامور الدينية التى يحرم ان يتحدث فيها، ومن الذى سيتحدث فيها وهل حددوا مواصفات المتكلم المقبول ام انه قرار هلامى غير واضح المعالم وكيف سيطبق وكنت اريد من اللجنة ان تبتعد عن هذا اللغط.

وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب أقرت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، المادة الثامنة بمشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين، والتى تحدد عقوبة ضد من يتحدث فى الشأن الدينى بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص .

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