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فخري الفقي: بيان الحكومة أمام البرلمان مطمئن للمواطن.. فيديو

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 09:57 م
الدكتور فخري الفقي
الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي
نورا المري
قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي في البرلمان، مطمئن للمواطن، مُشيرا إلى أن الحكومة حددت موعدا لانتهاء معاناة المواطن مع الإصلاح الاقتصادي بمدة زمنية محددة.

وأضاف فخري الفقي، خلال لقائه في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأربعاء، أن بيان الحكومة ركز على زيادة طرح السلع في الأسواق، وعلى تحسين خدمة النقل، وكذلك أسواق العمل وتوفير الفرص للعمالة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن البرنامج أكد أننا سنشهد طفرة كبرى في الاقتصاد، معتبرًا أن التحدي الأكبر خلال الفترة المقبلة، هو أمام وزارة الاستثمار بجذبها استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة.

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