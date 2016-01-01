طرح برومو فيلم UFO .. فيديو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم UFO البرومو الدعائى له تمهيدا لعرضه فى العام الجارى بالولايات المتحدة الأمريكية.



الفيلم من بطولة اليكس شارب، وايلا بورنيل، وبنيامين بيتي، وديفيد ستراثيرن، وجيليان أندرسون، ومن إخراج وتأليف ريان إسلينجر.



تدور قصة الفيلم حول ديريك طالب جامعى تطارده رؤية جسم غامض فى مرحلة الطفولة، ويبدأ فى تذكر مشاهد غامضة ذكرت فى العديد من المطارات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة للجسم الغريب، وبمساعدة صديقته ناتالى وأستاذ الرياضيات المتقدم الدكتور هندريكس، يسعى لكشف الغموض وراء ما رأى فى صغره، مع عميل FBI الخاص Franklin Ahls.