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محافظات

محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات محدودة لرؤساء القرى والأحياء

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:13 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
اعتمد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم حركة تعيينات وتنقلات محدودة بين رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بمركز ومدينة الفيوم وفقا للقرار رقم 417 لسنة 2018 .
 
وقال المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم إن الحركة شملت العديد من العناصر الشابة من شباب المحافظة للدفع بهم فى المواقع القيادية .

وتضمنت الحركة حازم محمد حسنى حسان رئيسا لحى غرب و إيهاب محمد أحمد رئيسا لحى شرق وياسر جمعة محمد رئيسا لحى الجون وسيد أحمد عبد اللطيف رئيسا الوحدة المحلية لقرية دمو و جمال نبوى عبد الصمد رئيسا للوحدة المحلية لقرية دسيا وأحمد محمود حسين رئيسا لقرية هوارة عدلان و عزت محمد عبد الرحمن رئيسا لقرية سيلا ومحمد أبو القاسم محمد رئيسا لقرية تلات وخالد سيد على رئيسا لقرية العدوة و محمد ربيع مصطفى رئيسا لقرية العزب و فتحى مفتاح جمعة رئيسا لقرية هوارة المقطع.

وشملت أيضا عمر يسرى عبد الفتاح رئيسا لقرية كفور النيل و محمد شعبان توفيق رئيسا لقرية زاوية الكرادسة و محمد حمدى رئيسا للحى المتميز بدمو و رقية مصطفى رئيسا لحى الزهور و جمال فضل رئيسا لحى جنوب.

محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات محدودة لرؤساء القرى والأحياء
محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات محدودة لرؤساء القرى والأحياء

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