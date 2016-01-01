محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات محدودة لرؤساء القرى والأحياء



وقال المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم إن الحركة شملت العديد من العناصر الشابة من شباب المحافظة للدفع بهم فى المواقع القيادية .



وتضمنت الحركة حازم محمد حسنى حسان رئيسا لحى غرب و إيهاب محمد أحمد رئيسا لحى شرق وياسر جمعة محمد رئيسا لحى الجون وسيد أحمد عبد اللطيف رئيسا الوحدة المحلية لقرية دمو و جمال نبوى عبد الصمد رئيسا للوحدة المحلية لقرية دسيا وأحمد محمود حسين رئيسا لقرية هوارة عدلان و عزت محمد عبد الرحمن رئيسا لقرية سيلا ومحمد أبو القاسم محمد رئيسا لقرية تلات وخالد سيد على رئيسا لقرية العدوة و محمد ربيع مصطفى رئيسا لقرية العزب و فتحى مفتاح جمعة رئيسا لقرية هوارة المقطع.



وشملت أيضا عمر يسرى عبد الفتاح رئيسا لقرية كفور النيل و محمد شعبان توفيق رئيسا لقرية زاوية الكرادسة و محمد حمدى رئيسا للحى المتميز بدمو و رقية مصطفى رئيسا لحى الزهور و جمال فضل رئيسا لحى جنوب.





اعتمد الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم حركة تعيينات وتنقلات محدودة بين رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بمركز ومدينة الفيوم وفقا للقرار رقم 417 لسنة 2018 .