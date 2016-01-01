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كأس العالم

يوفنتوس الإيطالي يحصل على خدمات كريستيانو رونالدو

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:07 م
تداولت بعض الصحف الأجنبية انتقال نجم ريال مدريد كريستاينو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي لمدة ثلاث مواسم مقابل 400 مليون يورو وراتب سنوي يتخطى 30 مليون يورو سنويا.

ومن جهة أخرى طلب فلورنتينو بيريز رئيس نادى ريال مدريد الإسباني، عقد اجتماع عاجل مع البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو.

وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن رئيس اللوس بلانكوس قد طلب من وكيل أعمال سرعة السفر إلى العاصمة الإسبانية، مدريد، لمناقشة مستقبل كريستيانو رونالدو.

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