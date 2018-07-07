اختبارات ناشئي الزمالك .. السبت المقبل



وتم تحديد موعد اختبارات المدرسة الأساسية مواليد 2005/2006/2007/2008/2009 ، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع ، في الساعة الثالثة والنصف عصرا ، وتبدأ الاختبارات يوم 8/7/2018 وذلك على مجمع ملاعب الناشئين بالنادي ، وتقدر قيمة التذكرة بعشرين جنيها أيضا وتباع داخل النادي في أيام الاختبارات.

أعلن غانم سلطان رئيس قطاع كرة القدم بنادى الزمالك ، عن بدء اختبارات كرة القدم للناشئين مواليد 1999 / 2000/ 2001 / 2002 / 2003 / 2004 ؛ أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء .وتبدأ الاختبارات ، من يوم السبت الموافق 7/7/2018 وحتي 30/7/2018 ، وتنطلق الساعة التاسعة صباحا وذلك علي مجمع ملاعب الناشئين بالنادي ، وتقدر قيمة التذكره الواحده للاختبار بعشرين جنيها تباع داخل النادي في ايام الاختبارات.