ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

اختبارات ناشئي الزمالك .. السبت المقبل

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:09 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ملك موسى
أعلن غانم سلطان رئيس قطاع كرة القدم بنادى الزمالك ، عن بدء اختبارات كرة القدم للناشئين مواليد 1999 / 2000/ 2001 / 2002 / 2003 / 2004 ؛ أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء .

وتبدأ الاختبارات ، من يوم السبت الموافق 7/7/2018 وحتي 30/7/2018 ، وتنطلق الساعة التاسعة صباحا وذلك علي مجمع ملاعب الناشئين بالنادي ، وتقدر قيمة التذكره الواحده للاختبار بعشرين جنيها تباع داخل النادي في ايام الاختبارات.

وتم تحديد موعد اختبارات المدرسة الأساسية مواليد 2005/2006/2007/2008/2009 ، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع ، في الساعة الثالثة والنصف عصرا ، وتبدأ الاختبارات يوم 8/7/2018 وذلك على مجمع ملاعب الناشئين بالنادي ، وتقدر قيمة التذكرة بعشرين جنيها أيضا وتباع داخل النادي في أيام الاختبارات.

ترشيحاتنا

إطلالة جذابة لـ بوسي شلبي بالأبيض.. صور

برشلونة يقدم لاعبه الجديد بسعر 30 مليون يورو خلال أيام

للمرة الأولى.. إسرائيلي يترأس لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

إطلالة غير متوقعة لـ نسرين أمين تبهر متابعيها على انستجرام.. صور

طفلة تلقى بنفسها من الدورالخامس بعد انفصال والديها بالإسكندرية

وفاة طالبين سعودين أثناء قيامهما بعمل بطولي بالولايات المتحدة

أحمد موسى: أبوتريكة كان يعلم هوية الصحفي الإسرائيلي وتعمد التصوير معه.. فيديو

شاهد.. إليسا بإطلالة مثيرة فى شوارع باريس

مارادونا يطالب بالاعتذار للشعب الكولومبي .. لهذا السبب

فيفا يصدم رونالدو وميسي ويمهل نيمار

أناقة مدرب المنتخب الإنجليزي تتسبب بارتفاع مبيعات البدل في بريطانيا

يوفنتوس الإيطالي يحصل على خدمات كريستيانو رونالدو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة لـ بوسي شلبي بالأبيض.. صور

إطلالة غير متوقعة لـ نسرين أمين تبهر متابعيها على انستجرام.. صور

انتحار فتاة المترو.. والدها: لم أصدق .. والجيران: متزنة ومحبوبة.. صور

أزياء هاني البحيري تخطف أنظار النجمات في فرنسا .. صور

شاهد.. إليسا بإطلالة مثيرة فى شوارع باريس

فيديو

معيط: لأول مرة منذ 15 عاماً نحقق فائضاً 4 مليارات جنيه في الموازنة.. فيديو
وزير المالية: انخفاض الدين العام 10% عن العام السابق.. فيديو
وزير المالية: أتوقع وصول فائض الإيرادات لـ 100 مليار جنيه العام القادم
طرح برومو فيلم UFO .. فيديو
حشد جماهيري حول محمد رمضان في موقع تصوير آخر مشاهد الديزل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟