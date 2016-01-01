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حوادث

نجاة حصان ومصرع صاحبه غرقاً في ترعة الإسماعيلية بالخانكة

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:15 م
مصرع شخص غرقا - أرشيفية
مصرع شخص غرقا - أرشيفية
إبراهيم الهوارى
تكثف قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية من جهودها لاستخراج جثة عربجى غرق فى ترعة الإسماعيلية أثناء قيامه بغسيل حصانه فخرج الحصان بينما غرق صاحبه وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى العقيد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، بلاغًا من الأهالى بغرق عربجى فى ترعة الإسماعيلية أثناء قيامه بغسل الحصان من شدة الحر وبعد يوم عمل طويل وفوجئ الأهالى بخروج الحصان من الترعة بينما اختفى صاحبه وغرق.

تم إخطار اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى فانتقل العميد حسام الحسينى، رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد عبد العليم، رئيس مباحث الخانكة. 

وتبين أن الغريق يدعى أيمن ا م " 24 سنة عربجى كان يحمى الحصان الخاص به بعد يوم طويل وعناء من العمل وشدة الحر فغرق بينما خرج الحصان وتكثف أجهزة الإنقاذ جهودها لاستخراج الجثة وتولت النيابة التحقيق.

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