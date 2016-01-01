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بنات البلد

ماسك فعال للتخلص من الهالات السوداء نهائيا

الخميس 05/يوليه/2018 - 02:23 ص
آية التيجي
تحمل القهوة العديد من الفوائد غير المتوقعة، حيث إنها تحسن من مستويات الطاقة وتجعلك أكثر ذكاء، وتساهم فى حرق الدهون، ويمكنها أن تحسين الأداء البدني بشكل جذري، وتقلل خطر الإصابة بمرض السكر من النوع 2، وتحمي من الإصابة بالزهايمر والخرف، وتقلل من خطر الإصابة بالشلل الرعاش.

ولكن هناك أيضا بعض الفوائد الجمالية للقهوة حيث يمكن استخدامها في التخلص من الهالات السوداء، وهي المشكلة الأصعب التي تواجه معظم الفتيات، فهي تعد أزمة كبيرة، وفي أغلب الأوقات لا يمكن للفتاة أن تداريها باستخدام الماكياج، لذلك قام موقع "برايت سايد" بوضع وصفة فعالة في التخلص السريع من الهالات السوداء، وذلك عبر استخدام مكونات فعالة، ومنها القهوة.

وتعد القهوة من المكونات التي يمكن استخدامها كماسك تحت العين للتخلص من الهالات السوداء نهائيا بدون اى معاناة، وإليكم الوصفة بالتفصيل:

المكونات:
ملعقة من مسحوق القهوة
ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:
يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض.

طريقة الاستعمال:
ضعي المكونات لمدة لا تقل عن 15 دقيقة تحت العينين، إلا أن يجف، ثم قومي بغسلها بماء فاتر دون استخدام الصابون، وسوف تلاحظين بفرق كبير بعد استخدام هذا الخليط، ويمكن تطبيق هذا الماسك ليومين في الأسبوع، وسوف تلاحظون الفرق.

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