ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

إطلالة غير متوقعة لـ نسرين أمين تبهر متابعيها على انستجرام.. صور

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:10 م
نسرين أمين - صورة
نسرين أمين - صورة ارشيفية
آية التيجي
ظهرت الفنانة نسرين أمين في أحدث جلسة تصوير لها بإطلالة راقية، متانقة للغاية لصالح إحدي المجلات، حيث بدت عليها النحافة، وارتدت نسرين فستانا من قطعتين، توب قصير، مع جيب لنفس تطريز الثوب، وهو ما أعطاها إطلالة رائعة ومميزة للغاية.

وتركت نسرين شعرها منسدلا وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها وأعطاها شكلا مميزا، ولم تتكلف نسرين في وضع المكياج فقد اختارت إظهار جمال عينيها الواسعتين، مع روج باللون الكافيه الغامق، والذي يتناسب بشكل كبير مع ملامحها الشرقية المميزة.

ولم ترتد نسرين اى اكسسورات فقد اختارت الظهور بمظهر رقيق وبسيط للغاية، وهو ما عبر عنه متابعيها بانها إطلالة أنثوية، ومميزة، وإليكم الصور التي نشرتها عبر موقعها الإلكتروني على الإنستجرام، وقد شهد إعجابا كبيرا من قبل متابعيها ومعجبيها.
إطلالة غير متوقعة لـ نسرين أمين تبهر متابعيها على انستجرام.. صور
إطلالة غير متوقعة لـ نسرين أمين تبهر متابعيها على انستجرام.. صور

ترشيحاتنا

برشلونة يقدم لاعبه الجديد بسعر 30 مليون يورو خلال أيام

شاهد.. تعليق أحمد موسى على اختطاف طفل قرب منزل شريف إسماعيل

إطلالة غير متوقعة لـ نسرين أمين تبهر متابعيها على انستجرام.. صور

غرامة مالية على من يتحدث في الشأن الديني بالإعلام بدون ترخيص

إحباط تهريب 6 أطنان حشيش داخل 3 حاويات بميناء الدخيلة.. فيديو

انتحار فتاة المترو.. والدها: لم أصدق .. والجيران: متزنة ومحبوبة.. صور

وزير المالية: أتوقع وصول فائض الإيرادات لـ 100 مليار جنيه العام القادم

طفلة تلقى بنفسها من الدورالخامس بعد انفصال والديها بالإسكندرية

ننشر الصور الأولى وأسماء ضحايا بالوعة الصرف الصحي بالقليوبية

حمدي الوزير يكشف تفاصيل صورته في مدرجات روسيا.. فيديو

مصر تشهد أطول خسوف كلي للقمر في القرن الـ 21 الجمعة المقبل

بعد خروج ميسي ورونالدو من المونديال.. تعديلات على جائزة الأفضل بالعالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة لـ بوسي شلبي بالأبيض.. صور

إطلالة غير متوقعة لـ نسرين أمين تبهر متابعيها على انستجرام.. صور

انتحار فتاة المترو.. والدها: لم أصدق .. والجيران: متزنة ومحبوبة.. صور

أزياء هاني البحيري تخطف أنظار النجمات في فرنسا .. صور

شاهد.. إليسا بإطلالة مثيرة فى شوارع باريس

فيديو

معيط: لأول مرة منذ 15 عاماً نحقق فائضاً 4 مليارات جنيه في الموازنة.. فيديو
وزير المالية: انخفاض الدين العام 10% عن العام السابق.. فيديو
وزير المالية: أتوقع وصول فائض الإيرادات لـ 100 مليار جنيه العام القادم
طرح برومو فيلم UFO .. فيديو
حشد جماهيري حول محمد رمضان في موقع تصوير آخر مشاهد الديزل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟