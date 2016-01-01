إطلالة غير متوقعة لـ نسرين أمين تبهر متابعيها على انستجرام.. صور

ظهرت الفنانة نسرين أمين في أحدث جلسة تصوير لها بإطلالة راقية، متانقة للغاية لصالح إحدي المجلات، حيث بدت عليها النحافة، وارتدت نسرين فستانا من قطعتين، توب قصير، مع جيب لنفس تطريز الثوب، وهو ما أعطاها إطلالة رائعة ومميزة للغاية.





وتركت نسرين شعرها منسدلا وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها وأعطاها شكلا مميزا، ولم تتكلف نسرين في وضع المكياج فقد اختارت إظهار جمال عينيها الواسعتين، مع روج باللون الكافيه الغامق، والذي يتناسب بشكل كبير مع ملامحها الشرقية المميزة.



