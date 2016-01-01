ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانية: المالية تعرض منظومة gfmis باجتماع الخطة والموازنة غدا

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:13 م
النائبة سيلفيا نبيل
النائبة سيلفيا نبيل
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
تعقد اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة برئاسة النائبة سيلفيا نبيل لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، اجتماعا لها في العاشرة من صباح غد الخميس، لعرض وزارة المالية لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية gfmis.

وأوضحت سيلفيا نبيل أن وزارة المالية ستقوم بعرض منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية ، وكيفية ربطها بوزارة التخطيط والمتاعبة والإصلاح الإداري ومنظومة التعاون الدولي وبنك الاستثمار.

وأضافت نبيل أن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية gfmis مختصة بإعداد ومراقبة تنفيذ الموازنة إلكترونيًا وذلك من خلال ميكنة الوحدات الحسابية، وهو أمر في غاية الأهمية وخطوة هامة في إطار تحويل كافة التعاملات الحكومية إلى الكترونية، لمواكبة التقدم، وسهولة متابعتها.

ترشيحاتنا

صحيفة بريطانية تطالب فيفا بإنقاذ كأس العالم من سرطان ينشره نيمار

داعش يكشف تفاصيل مقتل ابن البغدادي في حمص

إطلالة غير متوقعة لـ نسرين أمين تبهر متابعيها على انستجرام.. صور

منتخب البرازيل يحضر مفاجأة في ربع نهائي كأس العالم

مجلة ألمانية: مصر استعادت مكانتها لدى السائح الألماني والزيادة 88%

شاهد.. هكذا هنأ محمد هنيدي أبو تريكة بقرار محكمة النقض

أزياء هاني البحيري تخطف أنظار النجمات في فرنسا .. صور

الزمالك يشكو خماسي فريق الكرة المتمرد إلى الجبلاية

ريال مدريد يكشف حقيقة التعاقد مع مبابى كبديل عن نيمار

للمرة الأولى.. إسرائيلي يترأس لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

مفاجأة .. مدرب نيجيريا يرفض تدريب المنتخب خلفا لـ كوبر

موقع روسي: رحلة الأحلام عن قضاء الصيف في مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة لـ بوسي شلبي بالأبيض.. صور

إطلالة غير متوقعة لـ نسرين أمين تبهر متابعيها على انستجرام.. صور

انتحار فتاة المترو.. والدها: لم أصدق .. والجيران: متزنة ومحبوبة.. صور

أزياء هاني البحيري تخطف أنظار النجمات في فرنسا .. صور

شاهد.. إليسا بإطلالة مثيرة فى شوارع باريس

فيديو

معيط: لأول مرة منذ 15 عاماً نحقق فائضاً 4 مليارات جنيه في الموازنة.. فيديو
وزير المالية: انخفاض الدين العام 10% عن العام السابق.. فيديو
وزير المالية: أتوقع وصول فائض الإيرادات لـ 100 مليار جنيه العام القادم
طرح برومو فيلم UFO .. فيديو
حشد جماهيري حول محمد رمضان في موقع تصوير آخر مشاهد الديزل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟

هل تؤيد مقترح فرض غرامة على أولياء الأمور لمواجهة تسرب أبنائهم من المدارس؟