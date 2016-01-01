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كأس العالم

أناقة مدرب المنتخب الإنجليزي تتسبب بارتفاع مبيعات البدل في بريطانيا

الأربعاء 04/يوليه/2018 - 10:17 م
جاريث ساوثجيت (بالوسط)
جاريث ساوثجيت (بالوسط)
حسام رضوان
مع انطلاق فعاليات كأس العالم بشكل خاص والبطولات الكبرى بشكل عام، تحقق مبيعات القمصان الرياضية أرقامًا قياسية، حيث يتسابق المشجعون لإظهار شغفهم بالفريق أو نجومهم المفضلين بشراء القمصان.

لكن كأس العالم روسيا 2018، شهد استثناءً، حيث تسببت أناقة مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت في ارتفاع مبيعات الملابس "الكلاسيكية" أو الرسمية، وسارع الشباب الإنجليزي إلى محاكاة مدرب فريقهم الوطني، الذي قاده إلى منافسات دور الـ8 بعد الفوز على المنتخب الكولومبي بضربات الترجيح.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت شركة "مارك أند سبنسر" التي ترعى المنتخب الإنجليزي، وتقوم بتوريد البدلات الرسمية له، إن طلب الجماهير على "الصدريات" التي يرتديها ساوثجيت زادت بنسبة 35%.

وأضافت أن تكلفة البدلة الكاملة تصل إلى 265 جنيها إسترلينيا، من دون ربطة العنق التي تتكلف 25 جنيها إضافيا.

وعلى الرغم من ذلك تعرص ساوثجيت للعديد من الانتقادات بسبب طريقة ارتداء الصدرية، حيث من المتعارف أن يرتديها الإنجليز بدون غلق الزر السفلي، إلا أنه يغلق الأزرار كلها، ويعود ذلك إلى عدم غلق الملوك لهذا الزر بسبب بدانتهم، لتصبح بعد ذلك عرفا في ارتداء الصدريات.
أناقة مدرب المنتخب الإنجليزي تتسبب بارتفاع مبيعات البدل في بريطانيا
أناقة مدرب المنتخب الإنجليزي تتسبب بارتفاع مبيعات البدل في بريطانيا
أناقة مدرب المنتخب الإنجليزي تتسبب بارتفاع مبيعات البدل في بريطانيا

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