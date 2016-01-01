جمعية محبي الأطرش تحيي الذكرى الـ 74 لصوت الكروان أسمهان

تحيي جمعية "محبى الموسيقار فريد الأطرش" برئاسة الفنان عادل السيد، ذكرى وفاة الفنانة "أسمهان" التى رحلت عن عالمنا منذ 74 عاما، وذلك فى السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة 6 يوليو الجارى بفندق سفنكس بجوار مبنى مجلس الشعب .





بحضور أبطال مسلسل أسمهان، الفنان "أحمد صيام" الذى مثل دور محمد القصبجى ، والفنان "فراس ابرهيم" الذى قام بدور فؤاد الأطرش، والفنانة " أمل رزق" التى قامت بدور أمينة البارودى .





ويتضمن برنامج الحفل، تكريم اسم الشاعر "أحمد رامي" عن أغنية ليالى الأنس التى تعد من أشهر ماتغنت به أسمهان، ويستلم التكريم نجلته الدكتورة إلهام أحمد رامي، وأيضا تكريم الدكتور أحمد عيد مراد، رئيس الاتحاد العربي بكندا، وهو من أصدقاء الموسيقار فريد الأطرش، تقديرا لما قام به فى تحمل تكلفة اصلاح وترميم ضريح اسمهان علي نفقته الخاصة .





ويتحدث رئيس الجمعية عن الفنانة أسمهان التي رحلت عن عمر يناهز 27 عاما فى 14 يوليو 1944 أثناء تصوير فيلم "غرام وانتقام" التى قامت ببطولته أمام عملاق الفن الفنان يوسف وهبى، كما يتحدث رئيس الجمعية عن أهم أعمالها التى تعد محطات أساسية فى رحلتها الفنية .



