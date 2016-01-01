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ثقافة

جمعية محبي الأطرش تحيي الذكرى الـ 74 لصوت الكروان أسمهان

الخميس 05/يوليه/2018 - 06:26 ص
صدى البلد
طارق موسى
تحيي جمعية "محبى الموسيقار فريد الأطرش" برئاسة الفنان عادل السيد، ذكرى وفاة الفنانة "أسمهان" التى رحلت عن عالمنا منذ 74 عاما، وذلك فى السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة 6 يوليو الجارى بفندق سفنكس بجوار مبنى مجلس الشعب .

بحضور أبطال مسلسل أسمهان، الفنان "أحمد صيام" الذى مثل دور محمد القصبجى، والفنان "فراس ابرهيم" الذى قام بدور فؤاد الأطرش، والفنانة " أمل رزق" التى قامت بدور أمينة البارودى .

ويتضمن برنامج الحفل، تكريم اسم الشاعر "أحمد رامي" عن أغنية ليالى الأنس التى تعد من أشهر ماتغنت به أسمهان، ويستلم التكريم نجلته الدكتورة إلهام أحمد رامي، وأيضا تكريم الدكتور أحمد عيد مراد، رئيس الاتحاد العربي بكندا، وهو من أصدقاء الموسيقار فريد الأطرش، تقديرا لما قام به فى تحمل تكلفة اصلاح وترميم ضريح اسمهان علي نفقته الخاصة . 

ويتحدث رئيس الجمعية عن الفنانة أسمهان التي رحلت عن عمر يناهز 27 عاما فى 14 يوليو 1944 أثناء تصوير فيلم "غرام وانتقام" التى قامت ببطولته أمام عملاق الفن الفنان يوسف وهبى، كما يتحدث رئيس الجمعية عن أهم أعمالها التى تعد محطات أساسية فى رحلتها الفنية .

ويتخلل برنامج الحفل باقة من أغانى أسمهان وشقيقها الفنان فريد الأطرش، يتغنى بها مطربة الأوبرا أحلام، والمطربة أسمهان، والمطربة زينب المصري، والمطربة هبة الخولي، والمطرب محمد وحيد، والمطرب سعيد العندليب .

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